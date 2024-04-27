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HBL／馬刺名將帕克抵台 光復教練陳定杰秒變粉絲

中央社／ 新北26日電
「2024國泰NBA國際高中邀請賽」力邀兩位傳奇巨星Tony Parker、Dominique Wilkins以外，更同時邀請聖安東尼奧馬刺啦啦隊（Spurs Hype Squad）與底特律活塞灌籃隊（Detroit Pistons Extreme Team）來台演出。實習記者陳立楷/攝影
「2024國泰NBA國際高中邀請賽」力邀兩位傳奇巨星Tony Parker、Dominique Wilkins以外，更同時邀請聖安東尼奧馬刺啦啦隊（Spurs Hype Squad）與底特律活塞灌籃隊（Detroit Pistons Extreme Team）來台演出。實習記者陳立楷/攝影

前NBA球星帕克（Tony Parker）、威金斯（Dominique Wilkins）近期在台灣攜手亮相，高中籃球聯賽（HBL）光復高中教練陳定杰立刻變成粉絲，甚至提到光復有幾個戰術正是模仿當年的聖安東尼奧馬刺。

2024國泰NBA國際高中邀請賽今天下午登場，共邀請4支高中隊伍前來參與，包括松山高中、光復高中、日本福岡第一高校及開志國際高校，進行為期3天的「培力計畫」訓練課程及實戰切磋，而前美國職籃NBA球星「法國小跑車」帕克、入選75大球星的威金斯則受邀指導小球員。

對於能夠與日本學校交流，陳定杰表示，日本後衛的速度很快，因此賽前告訴球員當作國際賽打。雖然如願贏得比賽，但他指出，台灣球員稍微拉開一點，心態上就會鬆懈，「不然我們年輕球員很努力，若以純本土不會輸他們太多」。

松山高中教練葉韋喬則提到，明年陣中將少了葉旭森、林現惟等主力，除了藉由比賽磨練經驗外，也試著打造松山的團隊籃球，備戰明年HBL賽季。

有趣的是，陳定杰接受媒體聯訪時笑說，見到帕克立刻變成粉絲，一開始就先請帕克示範招牌的轉身拋投，「我覺得馬刺主打的團隊籃球，非常適合基層教練學習、模仿，其實我們有幾個戰術還保留當時馬刺的戰術，而且到現在還在用」。

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