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塞爾維亞vs.巴西運彩情報 推薦全場大分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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前一場絕殺對手讓巴西信心滿滿，此役勢必更會積極搶攻奪勝，爭取分組第一。 美聯社
前一場絕殺對手讓巴西信心滿滿，此役勢必更會積極搶攻奪勝，爭取分組第一。 美聯社

雙方都是驟死戰

第三輪的比賽絕對這場最刺激，先來解析一下為什麼：對巴西來說和局是晉級的底線，但對手可不這麼認為，這樣就算瑞士輸球他們都有可能要遭到淘汰，說什麼也要全力搶攻把森巴軍團給擠下去，在這樣的情況下兩邊勢必戰到勝負為止。

巴西先前為人詬病的防守這屆確實有得到大幅提升，兩場比賽並沒有讓對手在運動戰出現太多有效的攻勢，唯一失掉的一分發生在角球其實無可厚非。更棒的是前端攻擊非常兇猛，庫蒂尼奧(Philippe Coutinho)狀況比內馬爾(Neymar)還要理想，在主攻手不斷被對手犯規阻擋的情況下，有他跳出來撐起戰局絕對是球隊所樂見的，塞爾維亞要對付的可不是只有一個攻擊手而已。

要說狀況好的可不是只有一邊，塞爾維亞的小將米特羅維奇(Aleksandar Mitrovic)兩場都相當活躍，兩場比賽十次射門包了整隊超過四成的攻勢，不只帶給對手巨大的威脅還攻進一球，無疑是巴西需要嚴加看管的頭好人物。

也許塞爾維亞地面盤帶的技巧沒有南美球隊這般華麗，不過平均身高187.9可是比對手的178.6高上快十公分，可以預期空中會是他們主要攻擊點，有機會製造定位球得分機率將會大幅提升（比照瑞士），善用身材優勢來攻城掠地。

以這個盤來看（和阿根廷對奈及利亞一模一樣），八成機率巴西剛好贏一分，剩下兩成和局或倒打，±1的盤並沒有太大的意義，獨贏超低賠也不在我們的推薦範圍，因此跳過。不過考量到雙方積極搶攻的心態、加上攻擊力都非常需猛，大分會是個好選擇。預測正確比分巴西2-1、2-2、3-2、1-2。

推薦

2.5/3大分

巴西塞爾維亞庫蒂尼奧內馬爾運彩情報

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