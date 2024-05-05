德國政治人物頻遇襲！41歲議員遭毆重傷 17歲少年自首
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的歐洲議會議員埃克（Matthias Ecke）近日遭到襲擊而身受重傷，一名17歲少年已向警方自首。除了埃克，近來德國也有幾位政治人物遇襲。
法新社報導，德國警方發布聲明說，這位少年今天一早在東部城市德勒斯登（Dresden）向警方投案，並坦承自己就是「打倒這位社會民主黨（SPD）政治人物的犯案者」。
警方先前表示，社民黨籍歐洲議會（European Parliament）議員埃克3日晚間在德勒斯登張貼歐盟（EU）選舉海報時，遭到4名身分不明的攻擊者毆打。社民黨指出，41歲的埃克遇襲後受重傷，需接受手術。
蕭茲昨天譴責這類攻擊是對民主的威脅，還說「我們絕不能接受這種暴力行為」。
但埃克不過是德國境內最新一個遭到攻擊的政治目標。警方提到，在德勒斯登的同一條街道上，另有一名幫綠黨（The Greens）張貼海報的28歲男子被「拳打腳踢」。
兩名綠黨政治人物上週在德國西部的艾森（Essen）造勢時被攻擊，還有一位政治人物則於德國東部被數十名示威者包圍座車。
根據警方提供的暫定數據，德國2023年共發生2790起針對政治人物的犯罪案件，高於2022年的1806件，但稍微低於2021國會選舉年的2840件。
根據「每日鏡報」（Tagesspiegel），德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）計劃下週與地方內政首長召開特別會議，以因應政治人物面臨的暴力問題。
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