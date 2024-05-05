金控投資板塊動了！數據指「棄陸轉日」 往日本靠攏3因素曝光
經濟轉折向上的日本，迎金控業投資新活水。據金管會統計，今年首季金控集團對日本市場投資餘額攀升到5875億元的史上新高，再還原同期日圓貶幅，投資季增近7%遠超美國，帳上投資收益也攀升到46.5億元、季增1.3倍，居金控前十大投資市場中「最賺王」。
金控主管說，日本引新投資目光，關鍵是「擺脫了通縮」讓日股脫離死水，尤其是今年首季日經225指數站上4萬點，漲幅20.6%居亞股之首，市場更看好今年底日股可向上挑戰4萬5000點。
二、美中對抗，日本企業受惠半導體等製造業供應鏈重組，資金棄中轉日，三、日圓從2021年開始連三年貶值，更進一步助攻日本企業獲利，這三大利多讓金控投資板塊，已逐漸往日本靠攏。
據金管會統計，今年3月底金控集團對日本市場投資餘額攀升到5875億元，季增4%，再將首季日圓兌台幣重貶2.8%還原，等於對日投資季跳增近7%，相較同期金控對美投資僅季增不到1%（扣除首季美元兌台幣升4%），反映金控對日本市場投資興趣轉濃。
再拉長近五年來看，金控業是從2021年全球爆發疫情，日本通縮逐步結束，再搭配日圓開始邁向貶值之路時，驚見開始加碼日本，若還原匯率因素，2021年金控對日投資年增28.6%從谷底翻揚，2022年也有13.7%增幅，2023年17.8%增幅加大，2024年光首季就增加了7%。
金控加碼投資日本，帳上投資收益也頗豐。據數據顯示，2022年升息年、對日本帳上投資未實現損失僅61億元，是金控前十大投資市場中賠較少的，僅次於加拿大和阿國，2023年翻紅、賺20億元，2024年首季賺46.5億元，單季賺了1.3倍，傲視群雄。
金管會公布2024年首季金控集團國內外曝險情況。
前十大投資市場中，僅南韓、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國等四大市場，有帳上投資未實現收益外，其餘六大市場仍陷虧損。
這四大「賺錢」市場中，南韓投資收益單季腰斬剩下21.4億元，加拿大、阿國則各賺36.2億元及71億元，都有五成的季增幅，日本則季增翻倍到46.5億元。
六大虧損市場中，以美國和英國較上季「紅翻黑」最慘，首季帳上出現投資損失41.6億元、與22.1億元，澳洲與法國投資損失也擴大，僅中港損失縮小。
整體金控海外投資帳上未實現損失1074億元，較上季損失又擴大了41億元或4%，業者認為，首季美股漲、美元強，但美債價跌，多空力道拉鋸、空方略戰勝一籌，使金控海外投資仍陷虧損，已是2022年升息年來，連九季陷虧損泥沼。
國內投資反受惠台股狂飆10%，讓首季金控國內投資大賺3076.8億元、季增七成，抵銷了海外投資損失，合計國內外帳上投資收益2002.4億元，連兩季賺錢。
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