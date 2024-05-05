快訊

創意私房轉移陣地？傳Telegram也淪陷 衛福部曝一條件「不惜全台停用」

金控投資板塊動了！數據指「棄陸轉日」 往日本靠攏3因素曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，今年首季金控集團對日本市場投資餘額攀升到5875億元的史上新高，再還原同期日圓貶幅，投資季增近7%遠超美國，帳上投資收益也攀升到46.5億元、季增1.3倍，居金控前十大投資市場中「最賺王」。本報資料照片
據金管會統計，今年首季金控集團對日本市場投資餘額攀升到5875億元的史上新高，再還原同期日圓貶幅，投資季增近7%遠超美國，帳上投資收益也攀升到46.5億元、季增1.3倍，居金控前十大投資市場中「最賺王」。本報資料照片

經濟轉折向上的日本，迎金控業投資新活水。據金管會統計，今年首季金控集團對日本市場投資餘額攀升到5875億元的史上新高，再還原同期日圓貶幅，投資季增近7%遠超美國，帳上投資收益也攀升到46.5億元、季增1.3倍，居金控前十大投資市場中「最賺王」。

金控主管說，日本引新投資目光，關鍵是「擺脫了通縮」讓日股脫離死水，尤其是今年首季日經225指數站上4萬點，漲幅20.6%居亞股之首，市場更看好今年底日股可向上挑戰4萬5000點。

二、美中對抗，日本企業受惠半導體等製造業供應鏈重組，資金棄中轉日，三、日圓從2021年開始連三年貶值，更進一步助攻日本企業獲利，這三大利多讓金控投資板塊，已逐漸往日本靠攏。

據金管會統計，今年3月底金控集團對日本市場投資餘額攀升到5875億元，季增4%，再將首季日圓兌台幣重貶2.8%還原，等於對日投資季跳增近7%，相較同期金控對美投資僅季增不到1%（扣除首季美元兌台幣升4%），反映金控對日本市場投資興趣轉濃。

再拉長近五年來看，金控業是從2021年全球爆發疫情，日本通縮逐步結束，再搭配日圓開始邁向貶值之路時，驚見開始加碼日本，若還原匯率因素，2021年金控對日投資年增28.6%從谷底翻揚，2022年也有13.7%增幅，2023年17.8%增幅加大，2024年光首季就增加了7%。

金控加碼投資日本，帳上投資收益也頗豐。據數據顯示，2022年升息年、對日本帳上投資未實現損失僅61億元，是金控前十大投資市場中賠較少的，僅次於加拿大和阿國，2023年翻紅、賺20億元，2024年首季賺46.5億元，單季賺了1.3倍，傲視群雄。

金管會公布2024年首季金控集團國內外曝險情況。

前十大投資市場中，僅南韓、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國等四大市場，有帳上投資未實現收益外，其餘六大市場仍陷虧損。

這四大「賺錢」市場中，南韓投資收益單季腰斬剩下21.4億元，加拿大、阿國則各賺36.2億元及71億元，都有五成的季增幅，日本則季增翻倍到46.5億元。

六大虧損市場中，以美國和英國較上季「紅翻黑」最慘，首季帳上出現投資損失41.6億元、與22.1億元，澳洲與法國投資損失也擴大，僅中港損失縮小。

整體金控海外投資帳上未實現損失1074億元，較上季損失又擴大了41億元或4%，業者認為，首季美股漲、美元強，但美債價跌，多空力道拉鋸、空方略戰勝一籌，使金控海外投資仍陷虧損，已是2022年升息年來，連九季陷虧損泥沼。

國內投資反受惠台股狂飆10%，讓首季金控國內投資大賺3076.8億元、季增七成，抵銷了海外投資損失，合計國內外帳上投資收益2002.4億元，連兩季賺錢。

日圓 日本 金管會

延伸閱讀

2024亞銀年會閉幕 日本爭取舉辦2027年會

日本發現百年前口腔衛教膠卷 將成了解國產動畫珍貴資料

日本山形縣火災今火勢更猛 逾400居民需疏散、燒毀面積達95公頃

出國旅遊人次年增190%！大陸業者釋出五一假期統計 日本最受歡迎

相關新聞

日圓還有機會再貶破160

日圓近日一度貶破一六○價位，掀起新一波買匯熱潮，很多來不及上車的民眾，都在關注是否還有下一回合機會？金融業高層主管認為，...

台灣央行紀要鷹派振翅 一位理事稱通膨若居高不下可再次升息

【彭博】-- 台灣央行於3月會議升息令市場跌破眼鏡，甫公布的會議紀要進一步顯示理事們對於通膨預期的憂慮不僅止於電價調漲。其中一位理事直言，如果物價居高不下，不排除還有升息的空間。

永豐金證：報稅季「股票借貸」免賣股輕鬆繳稅

5月繳稅季，面對近期台股回跌套牢或資金周轉壓力，永豐金證券建議投資人，短期資金需求，或持續看好台股長期走勢，不必急著賣股...

市場多頭金控海外曝險衝27兆元 美國占比逾3成居首

今年資本市場走揚，金控海外放款及投資增溫，加上新台幣兌美元走貶，推升整體金控帳上海外曝險總額，截至今年首季底達新台幣27...

永豐銀154億買柬埔寨金融機構 三階段拿下AMRET百分百股權

永豐金控旗下永豐銀行昨（4）日董事會決議，將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構AMRET Plc.百分百股權，第一...

日圓還會貶破160嗎？等不到美降息日銀可能再升息

上周美國聯準會明確表示不會升息，且將於6月開始縮減縮表規模，這使得十年期美債殖利率連續兩天回檔。另外，日圓在上周也有戲劇性的變化，在快速貶值到160兌1美元後，迅速拉回至156，後續則呈現持續升值趨勢，外界認為日本銀行（央行）出手阻貶，然而日銀仍未公開承認。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。