肺癌危機4／ 她確診肺癌2年病逝 卻是救了4位家人一命

「當初若不是姊姊罹患肺癌，在醫師建議下，我也檢查、追蹤，救我一命，說不定，這時候我已經離開人世了。」70多歲的楊女士於14年前確診肺癌，她回想起，10多年前，長她10歲的姊姊突然感到腰痛，醫師診斷為腰椎椎間盤凸出壓迫神經所致，但經手術治療後，疼痛的感覺並未消失，2周後再至其他醫院檢查，竟發現是罹患晚期肺癌，癌細胞已轉移至骨頭，才會感覺腰痛。

楊女士說，姊姊確診是晚期肺癌後，經治療2年仍病逝，當時陪姊姊到第2家醫院就醫，看診醫師表示，肺癌危險因子包括基因、家族史，並詢問她加入要低劑量電腦斷層臨床試驗計畫；沒想到，加入計畫追蹤至第3年，右肺出現毛玻璃樣病灶，並有7、8顆癌症腫瘤，並集中在同一區域，兒子形容腫瘤的症狀，「像是被散彈槍打到一樣」，經手術治療後，目前以標靶藥物控制病情。

楊女士指出，自己確診罹癌後，想起醫師有說，肺癌與基因有關，立刻打電話給妹妹及哥哥，請兩人快一點去做低劑量電腦斷層篩檢，檢驗結果兩人都罹患肺癌，也就是說，家中7個兄弟姐妹中，竟有4人罹患肺癌，甚至自己的女兒篩檢時，也發現肺癌，「基因遺傳真的很強」。

「確診後，心情完全不能接受，一直反問自己，為什麼是我？眼淚常不自主的掉下來。」楊女士說，看到姊姊晚期肺癌治療的過程很辛苦，因此確診後的心情十分低落，她不吸菸、不喝酒、不熬夜，且有固定運動的習慣，罹癌後「真的很不甘心」，而服用標靶藥物時，常有甲溝炎、皮膚乾燥、頭昏等不舒服，常有想要了卻一切的念頭。

楊女士表示，所幸早期篩檢癌症為0期，且得知是基因占致癌因素有很高的比例，而在負責治療的中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅鼓勵下，勇於抗癌，現在每次回診都會遇到其他肺癌病友，許多也都有家族史，建議有肺癌家族史的民眾應要盡速篩檢。