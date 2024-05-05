金控海外市場「輕中、重美」加劇了

金控集團海外投資「輕中、重美」現況加劇。據金管會統計，2024年3月底美國市場曝險額9.6兆元占海外總曝險35%寫史上新高紀錄，也是金控海外曝險池中最大，風險集中度增加，意味美國市場一有風吹草動，將成金控海外投資帳上盈虧的關鍵。

反觀大陸市場曝險額在2.2兆元低檔，占比更降到8%的史上低點，一增一減，顯示金控海外投資愈發棄中、轉美。

金管會是在2015年第二季開始，按季公布金控集團國內外曝險統計，該總曝險額是以投資淨額、放款淨額、存放及拆放金融同業這三者數字合計。

以過去近十年統計數字來看，金控集團對美國市場曝險額，平均以每4~7季、就增加一兆元的速度成長，占海外總曝險比更從1/4、往1/3強邁進，在今年首季占比正式衝破35%大關，離四成僅咫尺。

反觀對大陸市場曝險則維持在2.2~2.8兆元間，今年首季持穩在2.2兆元，但已不復往年榮景。

法人說，金控投資愈輕中、重美，有兩大意義，一是美國市場經濟、股債波動對金控海外投資影響加劇，如2022年美國暴力升息，股債市崩跌，金控美國市場在第3季帳上就曾大虧3802.6億元，創該統計來最慘敗績。

二是對大陸市場曝險額一路下滑，意味著從美中貿易戰後，金控集團對大陸市場的風險意識攀升，投資和放款全面縮手，審慎以待。

2024年3月底海外投資曝險前十大市場，依序是美國、大陸、英國、法國、澳洲、南韓、香港、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國，排名均與上季底相同。