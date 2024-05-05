肺癌危機2／肺癌家族史篩檢陷困境 專家籲放寬篩檢年齡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
癌症希望基金會董事、中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅說，免費低劑量斷層篩檢，家族史者篩檢年齡應向下放寬至35歲，同時也應向上放寬至78歲，以擴增篩檢人數。本報資料照片
癌症希望基金會董事、中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅說，免費低劑量斷層篩檢，家族史者篩檢年齡應向下放寬至35歲，同時也應向上放寬至78歲，以擴增篩檢人數。本報資料照片

肺癌為國人十大癌症死因之首，每年新增約1.7萬人，又稱為「新國病」。衛福部國健署自民國111年7月1日起，將肺癌納入第5癌篩檢，補助高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，截至今年1月共篩檢7.8萬人。專家表示，家族史已成為罹患肺癌最重要的危險因子，但受限篩檢年齡限制許多人無法及早篩檢，呼籲衛福部應放寬家族史篩檢年齡。

國健署規定，LDCT篩檢肺癌兩大族群，一是家族史，若父母、子女或兄弟姊妹曾患肺癌，男性50至74歲、女性45至74歲可免費篩檢，二是重度吸菸者，吸菸史1年超過30包，且未戒菸或戒菸未達15年；國健署統計，篩檢新制上路後，共篩檢7.8萬人，其中肺癌家族史占56.2%，重度吸菸者占39.9%，兩者兼具為3.9%。

中研院士楊泮池日前參與聯合報健康事業部主辦「2024癌症論壇」指出，肺癌危險因子包括吸菸、基因、空汙等，其中家族史很重要，特別是多發家族，意思是說，家族裡有兩位和自己有血緣關係的人得到肺癌，若在100人中有此情形，10年內有7至8人會得肺癌，這個比率是「非常、非常的高」，如果血緣關係人有1位得到肺癌，100人中會有3人罹患肺癌。

楊泮池指出，臨床曾有一位媽媽患肺癌後，進而篩檢發現4個女兒都患了肺癌，且都沒有吸菸，可見家族肺癌是很嚴重的，目前已知25個基因變異和女性肺癌有關，雖然基因檢測可找出高危險族群，但檢測費用昻貴，應多利用現在已有的LDCT提供免費篩檢。

「肺癌與家族絕對有關係。」癌症希望基金會董事、中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅說，肺癌好發年齡層為50到69歲，依現行規定，患者父母、子女可進行免費LDCT檢查，卻有年齡限制，此時患者父母年齡可能已逾74歲，子女年齡則未到女性45歲、男性50歲，不符合免費篩檢年齡，而失去及早發現肺癌的機會。

陳志毅呼籲，家族史者篩檢年齡應向下放寬至35歲，同時也應向上放寬至78歲，以擴增篩檢人數，同時於篩檢判讀及後續治療、追蹤，應由相關各科組成醫療團隊介入，確保民眾遠離肺癌。

陳志毅說，為消滅肺癌須透過LDCT擴大篩檢，多發現早期肺癌患者並及時手術治療，若是晚期發現，以標靶治療1個月10萬元或免疫治療1針10萬元藥費計算，健保一年需支出高達100多萬元藥費，造成健保負擔，而對晚期患者患者，健保應提供新藥增加5年存活率，全方面照顧肺癌患者。

衛福部國健署長吳昭軍說，低劑量電腦斷層篩檢肺癌兩族群，分別是家族史及重度吸菸者，估計約60萬人需要篩檢，目前積極找出需要篩檢者，不排除放寬家族史篩檢年齡，並會持續研議，但現在以找出家族史及重度吸菸族群為優先。

吳昭軍說，低劑量斷層篩檢肺癌偵測率約1.3至1.4%，較國際約1至1.1％高，可見此二族群設定符合成本效益，呼籲醫院利用病歷記載等資訊設定，找出這些人進行衛教及篩檢，若擴大篩檢年齡服務量能勢必增加，但醫院服務量能有限，是否造成延遲檢查須一併考量。

患者 肺癌

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