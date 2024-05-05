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肺癌危機3／搶救晚期肺癌患者 癌友團體籲「雙管齊下」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可揪出早期肺癌，降低死亡率，衛福部應持續提升民眾的健康識能，讓大家了解篩檢的重要性。本報資料照片
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可揪出早期肺癌，降低死亡率，衛福部應持續提升民眾的健康識能，讓大家了解篩檢的重要性。本報資料照片

肺癌患者確診時約5成已是晚期，民眾應重視癌症篩檢重要性。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，衛福部國健署現提供5癌篩檢，其中乳癌、子宮頸癌等篩檢為到達一定年齡，衛生單位就會打電話、寄信提醒，相較肺癌篩檢對象為重度吸菸、家族史者，需靠民眾自我認知，衛福部應持續提升民眾的健康識能，讓大家了解篩檢的重要性。

依國健署最新統計，目前約有7.8萬人進行低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢肺癌。蔡麗娟說，「這篩檢人數是不夠的」，篩檢率確實偏低，以高達5成肺癌患者被診斷時都為晚期，且晚期5年存活率僅1成3，若要翻轉肺癌死亡率，必須雙管齊下，首先讓每年篩檢率倍增，並增加新藥可近性，提供更好的治療方式，讓患者5年存活率倍增，才有機會改善晚期肺癌存活率。

蔡麗娟表示，衛福部在篩檢方面，除提升民眾對肺癌篩檢的自我認知外，以目前約有180多家醫療院所提供肺癌篩檢，卻多集中在都會地區，偏遠地區民眾篩檢並不方便，衛福部應盤點篩檢量能，讓篩檢地點較為平衡，且提醒民眾「免費的篩檢一定要做」，早期發現、治療，降低醫療健保費用，減少死亡率，這是環環相扣。

年輕病友協會副理事長劉桓睿說，經篩檢讓早期癌症患者增加後，政府應積極給付治療及降低癌症轉移、復發的藥物，讓患者盡速回歸社會提供勞動生產力；癌症不只是靠醫療救命，後續的飲食、復健也同樣重要，應由總統府、行政院等層級擬定相關配套措施，加以關注。

準總統賴清德喊出提高癌症篩檢率，2030年癌症死亡率減少三分之一，並將百億新藥基金納入政見。蔡麗娟說，這是具積極性、挑戰性的政策，而癌藥基金為獨立於健保總額之外，有望縮短癌友˙782天的新藥等待期，「病友對此政見有很大的期許」，希望此政見盡快落實。

蔡麗娟說，透過癌藥基金，新藥可以引進接軌國際治療指引，但若新藥引進遲遲無法接軌國際，台灣將失去參與國際新藥人體臨床試驗的機會，此不僅影響病患治療，也阻礙國家新藥生技發展。

劉桓睿說，要達到2030年癌症死亡率減少三分之一，須讓早期患者愈來愈多、晚期患者愈來愈少，依各國研究顯示，提高癌症篩檢率可早期發現，提升存活率、降低死亡率，「這是正確方向」，並應再針對癌症高風險族群擴大篩檢。

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