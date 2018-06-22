巴西vs.哥斯大黎加運彩情報 推薦巴西大勝讓分過關

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-22 15:46 用LINE傳送

哥斯大黎加歷史上從來沒贏過巴西，此役看好巴西能大勝過關。 美聯社

巴西 是哥斯大黎加 天敵 過讓分盤不難

習慣打鐵桶的哥斯大黎加，被攻破一場就要開始頭痛了，現在的戰況已經不允許他們繼續龜縮，但攻擊力極度疲乏的陣容面對王者巴西…恐怕是凶多吉少。歷史上五次交手哥國對上巴西從來沒有贏過，三次剛好1-0、兩次被踢爆，這場比賽八成也是看被贏多少的問題而已。

巴西和阿根廷的狀況並不太一樣，前一場面對的瑞士不是什麼省油的燈，也不是因為低級的點球沒進被逼和，且面對的對手戰績是一敗，這些因素加起來其實壓力還是落在對面的哥斯大黎加身上，預期巴西能夠正常發揮。

以近況來看，森巴軍團現階段依然維持國際賽12連不敗的高檔狀態，上一場不過中斷最近的四連過盤罷了；而哥國輸掉上一場後，最近11場比賽戰績來到2W2D7L、讓分盤責是2W9L，期間合計只有7顆進球，得分幾乎不是0、就是1，遇強隊只能少輸為贏，狀態持續低迷。

基本上這場客隊的攻擊毫無殺傷力可言，現在還有輸不得的壓力被迫要展開他們不擅長的攻擊，因此也讓對手有機可趁。這場的重點應該只有主隊能得幾分、會不會過盤而已，預測正確比分為巴西1-0、2-0、3-0。

本場主推：巴西讓分過關

本場副推：正確比分巴西1-0、2-0、3-0