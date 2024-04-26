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傅崐萁訪陸團出發！16隨團立委名單曝光

中央社／ 桃園26日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前排右七）今天率領16名黨籍立委一同赴陸，下午搭乘長榮航空BR716航班前往北京，同行的立委有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺。聯合報記者季相儒／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前排右七）今天率領16名黨籍立委一同赴陸，下午搭乘長榮航空BR716航班前往北京，同行的立委有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺。聯合報記者季相儒／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天率團訪問中國大陸。他在桃機開記者會說，希望恢復兩岸關係和交流、降低仇恨，行銷台灣農漁產和推銷觀光，希望民進黨給國民黨此行最大的祝福。

除傅崐萁之外，此次前往中國大陸交流的立委還有羅明才陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺共17名國民黨立委。

傅崐萁下午率國民黨立委前往中國大陸訪問，他出發前在桃園國際機場召開「兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業」出訪前記者會，並呼喊口號「觀光救花蓮、解除禁團令、要客機不要戰機」。

傅崐萁表示，台灣是一個民主、多元、開放的社會，對各種聲音都尊重包容，這次是代表台灣的新民意、國會最大的黨，進行和平破冰之旅，希望把中斷8年的兩岸關係恢復，台灣海峽需要和平。

傅崐萁說，美國參議院通過的「印太安全補充法案」，其中81.2億美元是針對台灣，繼烏俄戰爭、以巴衝突，接下來是台灣海峽，不能讓孩子為了民進黨流血，他們熱愛和平，要守護台灣。

傅崐萁也說，他們要做負責任的國民黨，到大陸訪問把過去所有的仇恨降低，讓兩岸全面恢復交流；台灣百工百業都很艱困，此行也希望把台灣的農漁產行銷到大陸，也歡迎大陸團客自由行能走進台灣。

傅崐萁說，兩岸必須好好坐下談，總統當選人賴清德已經再次表達希望兩岸溝通，民進黨和共產黨坐下來談，希望民進黨負責任，給國民黨此行最大的祝福。

傅崐萁也說，花蓮大地震救災重建分兩步驟，第一是救人救災，第二是災後重建，花蓮觀光是第一大產業，退房退訂已經到今年10月、12月，但業者還要繳貸款付薪水，面臨空前的破產危機，此行也要行銷台灣的觀光，讓大陸同胞走進台灣，為花蓮的百工百業帶來活水。

傅崐萁表示，立委的首要公務就是兩岸和平，預計今天出發、28日晚上趕回來，29日照常到立法院；今天共17名立委出訪，在各界的祝福或不同聲音中奮勇向前。

傅崐萁也說，出訪要讓台灣穩定繁榮，兩岸一家，都是同文同種的中華民族，希望兩岸可以和平發展，呼籲賴清德讓民進黨推動兩岸和平之旅。

傅崐萁 兩岸關係 國民黨 廖先翔 徐欣瑩 王鴻薇 羅明才 陳雪生

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