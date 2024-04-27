礁岩上的「綠金」 獨特風味青海菜盛產中！

在東北角海岸潮間帶時常可看到頭戴斗笠、手拿塑膠網及穿防滑鞋的漁村阿姨、叔叔們，蹲在礁岩上採集有綠金美稱的青海菜。

新北市漁業處表示，俗稱青海菜的礁膜，藻體呈現黃綠色具有圓葉狀的薄膜，藻體柔軟喜歡生長在風浪小或靜水區之潮間帶中上部礁岩上，其嬌小的身軀和翡翠的葉片在海浪中輕輕搖曳，屬於可食用藻類，在春夏之際於東北角潮間帶時常可見翠綠色澤青海菜的蹤跡。

位於卯澳漁村海鮮餐廳業者表示，每年春夏季為青海菜盛產期，雨水越多時長得更多更漂亮，目前東北角餐廳都有青海菜料理。最簡單的料理方式，將青海菜放入湯鍋中煮沸，加入打好的蛋花和蔥花，就完成漂亮鮮嫩「青海菜蛋花湯」；還有「鮮炒青海菜」首先將蔥段及薑絲爆香，然後放入青海菜及竹輪快速翻炒，待炒熟後加入少許紅辣椒調味及增加口感，青海菜鮮香爽口，是東北角獨特私房菜，同時也是富含高纖維且健康的料理。

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