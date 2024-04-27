113年全中運 北市金牌數、總獎牌數及總錦標成績居全國之冠

113年全國中等學校運動會於25日下午在臺北市立大學博愛校區中正堂舉行閉幕典禮，由教育部體育署鄭世忠署長與臺北市副市長林奕華宣布此屆全中運圓滿落幕。典禮尾聲，由體育署鄭世忠署長將全中運會旗從臺北市林奕華副市長手中交接給下屆主辦單位臺南市副市長葉澤山，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌。

臺北市政府教育局表示，臺北市今年得獎再度破紀錄，榮獲147面金牌、123面銀牌、144面銅牌。今年是北市繼112年取得全國第一後，連續兩年金牌數、總獎牌數及總錦標成績皆居全國之冠，再創北市參加全中運近10餘年來新高，更囊括多項團體總錦標第一名，表現十分優異。

臺北市副市長長林奕華指出，本次全中運「不只是體育賽事，更是教育活動」本屆全中運在官網、Youtube直播22種賽事，更是一場整合多元產業資源的合作盛會，期盼能培育更多優秀的運動員，為國家的體育事業注入新的動力。

聚傳媒