恐怖影像 高雄婦駕車如打保齡球 衝倒19輛機車釀6傷
高雄市苓雅區今晚7時33分時許傳一起車禍意外，60歲薛姓婦人駕車行經三多路前，車子突暴衝後，衝向小北百貨前的人行道，刷倒約19輛機車，釀4男1女騎士受傷，其中一對雙胞胎兄弟，1人腳骨折、1人頭部受傷；薛聲稱身體不適，誤踩油門釀禍。
警方調查，薛姓婦人今晚7時33分許，駕車沿苓雅區沿三多二路由西向東方向行駛，突然車子失控朝小北百貨前人行道直衝，當時騎機車在待轉區停等紅燈的蔡姓雙胞胎兄弟首當其衝，兩人當場被撞飛，其中1人左腳骨折、1人手腳受傷、頭部出血。
薛的車子又往前暴衝刷倒一排在人行道上的18輛機車，造成行人王姓男子（67歲）左手骨折、雙腳擦挫傷，另謝姓男子（77歲）肋骨、腳骨折，以及林姓女子輕微擦挫傷，自行就醫。
薛肇事後，嚇得臉色蒼白，警消獲報趕抵，分別將薛及4名傷者送醫治療；薛向警方聲稱，因身體突然不舒服，誤踩油門，車子才暴衝釀禍，警方對薛施以酒測，無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊釐清。
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