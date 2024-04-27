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震不停！凌晨3點13分花蓮又見規模5.0地震 最大震度4級

震不停！凌晨3點13分花蓮又見規模5.0地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖／氣象署提供
圖／氣象署提供

今天凌晨地震不斷，中央氣象署表示，今天凌晨3點13分花蓮縣秀林鄉又發生規模5.0地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府北北東方 24.5 公里 ，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度21.9公里。

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度 4級

宜蘭縣地區最大震度 3級

南投縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 3級

桃園市地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

新竹縣地區最大震度 2級

新北市地區最大震度 2級

臺北市地區最大震度 2級

彰化縣地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 2級

新竹市地區最大震度 1級

嘉義縣地區最大震度 1級

雲林縣地區最大震度 1級

嘉義市地區最大震度 1級

臺南市地區最大震度 1級

0403花蓮大地震 花蓮強震

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