花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

4月3日上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃，是921以來最大強震，各地也傳出災情，其中花蓮最為嚴重，根據中央災害應變中心截至今早7時統計，全國災情共計有2441件，並造成9死、1038傷、96人受困和48人失聯。

4月3日早上7:58分花蓮發生7.2強震 為921以來最大

地點：花蓮

發震時間：2024年04月03日，早上7:58分

芮氏規模：7.2

地震深度：15.5公里

位置：北緯 23.77度，東經 121.67度，即在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於臺灣東部海域

截自氣象局網站

▶已有324起地震 規模3以下餘震暫不發布

昨天(3日)上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署提供的資料顯示，主震加上有感餘震，截至今天上午8時59分，已經有324起地震。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，隨著規模較大地震慢慢減少，可判斷這起地震序列逐漸平靜，而礙於人力問題，規模3以下餘震已暫時不處理發布。

▶強震無情造成9死…名單一覽 多半為遭落石重砸致命

死亡部分，分別為台8線183K有1名刷坡工程人員遭落石砸中死；台8線181.5K有駕駛遭落石砸死；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸死；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）和台9線160.7K處都分別有1男遭落石砸中或掩埋而身亡；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡。

▶花蓮成為強震重災戶 重大事件一次看

◾花蓮天王星大樓倒塌

花蓮地震造成天王星大樓倒塌，嚴重傾斜幾乎半倒，一名受困的康姓女住戶，在經過受困超過12小時後不幸身亡。

天王星大樓位於花蓮市東大門附近，已近40年屋齡，共有79戶，昨天地震發生時，屋內還有20多人在家，因屋倒受困，花蓮縣消防局出動全縣唯一的52公尺雲梯車，陸續將人救出，據悉，天王星大樓在2018年花蓮強震時曾遭貼黃單判定危樓，將加強結構恢復運作。

花蓮天王星大樓持續傾斜，檢方一早會同技師到場採證。記者李隆揆／攝影

◾蘇花清水橋斷裂

交通部長王國材表示，目前全台有3處交通毀損最嚴重，包括台北捷運環狀線、台九線蘇花路廊，最嚴重為大清水隧道北上整個清水橋掉落，清水橋斷裂讓花東整個變孤島，相關搶修時程估起來不太樂觀，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。

強震橋斷，蘇花路廊大清水橋20公尺整個斷掉，連橋基都消失不見。圖／讀者提供

◾晶英酒店員工受困

花蓮太魯閣晶英酒店員工昨天分乘4輛小巴上山途中遇到大地震失聯，公路局今天出動空拍機巡查中橫公路沿線災情，在175公里處明隧道，拍到民眾揮紅旗求救畫面，並有晶英酒店車輛，確認人員安全，目前已搶通到距離明隧道約500公尺，將全力清除盡早將人救出。

地震過後，台8線中橫公路多處落石，太魯閣晶英酒店50名員工失聯，晚間傳回好消息，人員都平安。記者王燕華／翻攝

◾中橫、蘇花公路落石嚴重

造成四人死亡，包括在中橫公路執行刷坡工程的余姓女子（四十四歲）及駕駛吉普車經過的張姓男子（五十四歲）；另一名張姓男子（卅一歲）將車停在蘇花公路大清水遊憩區，吳姓男子（四十六歲）駕駛聯結車經蘇花和平段，人車被落石砸中死亡。

蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台九線一四七K路段巨石擋路，場面怵目驚心。記者杜建重／攝影

◾新北環狀線軌道位移

雙北也傳出災情。新北捷運環狀線板新站至中原站間的軌道因地震位移，全線緊急停駛；新店區安泰路頂好社區8戶房舍下陷，緊急撤離13人，但因震斷水管導致社區500戶停水；土城區一棟8層樓華廈鋼筋外露、結構扭曲，新北市長侯友宜下令疏散53名住戶。

花蓮強震讓新北環狀線受損，捷運局派員搶修。記者潘俊宏／攝影

▶地震後受災戶該如何理賠？需要保地震險嗎？

921大地震後，行政院推動住宅地震保險制度，並自民國91年4月1日起實施，要求所有產險公司提供住宅地震基本保障，即住宅火險擴大承保地震事故，凡承保住宅火險的產險公司，須同時承保地震基本保險。

住宅地震基本保險為1年期保單，全台不分地區均採單一費率新台幣1350元，針對建築物本體全倒或半倒時，產險公司將理賠建物重建費用上限新台幣150萬元及臨時住宿費用20萬元。要注意的是，保障標的為住宅建築物本身，不含動產及裝潢。

金管會表示，已投保住宅地震險的民眾，若住家建築物因此次地震遭受損失，可通知各地產險公司或地震保險基金，待各產險公司受理後，將會儘速派員查勘鑑定損失程度。

財團法人住宅地震保險基金揭露，截至今年3月底止，若以全台戶數929萬戶為基礎計算，台灣住宅地震基本險投保率僅38.01%，顯示仍有超過6成民眾未投保住宅地震基本險，不過仍比鄰近的日本要來的高。

花蓮市北濱街一棟民宅因地震傾斜，晚間連夜拆除。(記者林澔一/攝影)

▶花蓮大地震人心惶惶 日僑喊移居26年最劇烈搖晃

1名旅居花蓮26年的日本男子說，這是移居當地後感受過最劇烈的搖晃。

1名52歲日本女子跟丈夫在花蓮經營旅宿事業，地震發生之際正在自家2樓，並回憶「當時發生劇烈左右晃動，感到驚慌失措」，且架上物品也因此掉落碎裂，書本也掉了下來。

▶百年前花蓮曾發生規模8地震 專家：未來也不排除

中央研究院地球科學研究所特聘研究員馬國鳳說，1920年花蓮曾發生規模8的地震，大約60到100年的週期，花蓮外海就可能出現規模7以上的地震，未來也不排除再發生，重要的是防震上做到讓災害降到最低，民眾也要先做好準備。

另外台大地質系名譽教授陳文山受訪表示，這次強震規模7.2，已經影響到旁邊的斷層活動，尤其是中央山脈斷層系統，後續要特別留意，但觸發後地震規模多大則很難說。且這次地震與921地震造成的影響非常類似，預估餘震恐怕會會持續一年。也要注意房屋結構問題，東部山區則要特別注意落石。

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