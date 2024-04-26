台遊客北海道吃活體帝王蟹遭掉包 老闆認錯：免費外帶冷凍帝王蟹

日本一直是國人出國旅遊最經常往返的國家，但近日卻有台灣旅客赴東京旅遊時，赫然發現餐廳會有英文及日文不同菜單，除了價格明顯偏貴，就連份量也變小；無獨有偶，一名台灣旅客日前在北海道旅行時，也發現餐廳會將原本選定的活體帝王蟹掉包成冷凍帝王蟹，讓他驚訝之餘，也上前質問店家。

原PO在臉書社團「爆料公社」中表示，近日到北海道八天七夜之旅，19日上午11點前往函館朝市內的一攤「鈴木商店」，在老闆熱情招呼下，點了一隻重達4.26公斤的活體帝王蟹，等待取餐時間便在店內繼續逛。

但詭異的事發生了，因為瞄到老闆從櫃檯內拿了一隻帝王蟹放到水池中，讓他突生不好的預感，原PO還表示，在泰國習慣是全程盯著店家處理，但「日本也會有這種活體掉包的問題嗎？」，讓他頓時心生懷疑。

爾後，原PO回去數池內的活體帝王蟹數量，發現原本選購後變4隻，但如今又回到5隻的數量。在帝王蟹上桌後，再與選定時拍攝的照片比對，果然並非同一隻。

原PO當下拿著蟹蓋找老闆理論，老闆一開始還極力否認，但原PO拿出原本選購的照片後，老闆「慢慢地就啞口無言」，原本表示要報警，但老闆當下顯得十分慌張，原PO才表示願意再給老闆一次機會，「如果再拿一隻，可以在我面前拆解嗎」？ 對方也馬上答應，表示沒問題。

原PO又再次選中了第一次挑選的4.26公斤的活體帝王蟹，在等待取餐的過程中，老闆還透過翻譯向他表示：「再過一陣子要搬離這裡，會帶著他的話繼續工作下去」，那時看到翻譯的最後一句話是「台日友好，做生意要有誠信」，讓他也感慨良多。原PO還透露，店家最後也相當有誠意，讓冷凍的帝王蟹免費外帶，再還之前選的那隻。