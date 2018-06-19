敏欣看球／凱恩英雄命 英格蘭足球救世主

24歲的年輕隊長凱恩證明自己就是英雄命，也是英格蘭足球的新救世主。 歐新社

英格蘭 前鋒凱恩 （Harry Kane ）在傷停補時的一記頭錘絕殺，讓三獅軍團擺脫熟悉的悲情命運，小組賽首戰2：1險勝突尼西亞，也讓24歲的年輕隊長證明自己就是英雄命，也是英格蘭足球的新救世主。

身為足球的發源地，英格蘭近代在國際賽上的成績卻顯得黯淡，其中一個原因就是長期找不到值得仰賴的前鋒。2016年從國家隊退役的魯尼 （Wayne Rooney ）儘管占據鋒線13年，也以53球成為隊史進球王，但大賽容易隱形、關鍵時刻軟腳，常讓滿心期待的英格蘭球迷大失所望。

在魯尼逐漸交出棒子時，不少新生代英格蘭前鋒都曾填補他的位置，不過實驗的成效有限，無論是史特里吉（Daniel Sturridge）、威爾貝克（Danny Welbeck）、史特林（Rahim Sterling）或瓦迪（Jamie Vardy），儘管各個靠著優異的英超聯賽表現入選國家隊，但穿上三獅戰袍後好像就會自動降檔，很難在國際賽上突圍。

現在是凱恩幫助英格蘭找到解答，連續3季在熱刺取得25顆以上英超進球，將職業場上的攻擊嗅覺完全複製到國家隊，自2015年當國腳以來，25場出賽有15顆進球，鬱悶許久英格蘭鋒線終於找到火力宣洩口。

進球功夫一流的凱恩在心態上也充滿自信，針對本屆世足已大膽放話，要和剛完成帽子戲法的葡萄牙球王「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）爭奪金靴，且他的長相神似加拿大男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling），論顏值帥度並不會比「C羅」遜色。