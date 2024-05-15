代孕合法化草案出爐 同志團體提出3大疑慮

人工生殖法今年已歷經2場國健署公聽會、1場立法院公聽會，昨衛福部國健署終於公布「人工生殖法草案」，其中代理孕母合法化，不僅不孕症異性戀夫妻，男同志伴侶也適用；同時開放單身女性、女同志伴侶適用人工生殖。不過台灣同志家庭權益促進會提出3項疑慮，認為草案仍待完備討論。

衛福部國健署本次公布「人工生殖法」修法草案版本，主要針對同婚伴侶、單身女性、代理孕母等3大族群適用人工生殖。代理孕母合法化，不孕症異性戀夫妻、男同志伴侶均可申請代孕，單身女性、女同志伴侶也適用人工生殖。

根據國健署修法草案，明文「禁止商業代孕」，僅提供代理孕母營養費，及必要醫療、律師、工時損失等成本費用。且需開立代孕費用專戶，代理孕母完成人身保險投保後，才可執行代孕生殖。草案也針對代理孕母增訂罰則，若以詐欺或脅迫方式使代理孕母或委託配偶共同簽訂代孕契約者，處三年以下有期徒刑，屬告訴乃論。

國民黨立委陳菁徽表示，衛福部版本相當前瞻，但仍需要送入立法院後經過朝野立委討論完備，像是「異性情侶」在草案中的定義未明，要如何證明一對情侶的身分，是否要參考日本、法國等國家的「同居關係」認定，但這也需要各級政府部門共同合作將制度融入到台灣社會中。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍則說，目前法案剛出爐各界討論的時間上不充裕，但已有三點疑慮，第一，受術配偶、女同志配偶、單身女性在接受人工生殖或尋求代理孕母前，需經由評估機制，但評估者是否會有歧視問題，讓委託方在醫療過程中身心俱疲。

第二，人工生殖子女利益保障，捐贈細胞部分應更加公開透明，草案中以雙軌制進行，由人工生殖機構自行決定是否留存捐贈者哪些資訊，且僅有在重大醫療需求的前提下，人工生殖子女才可查詢捐贈者資訊，資料不在政府機關手中，而在人工生殖機構手上。

第三，代孕者的權利義務需要律師保障，但律師費由委託方出；過往移工案件同樣也是由雇主提供相關費用，在利益衝突時，代孕者的律師代表是否能夠佔在代孕者的角度反抗雇主。

黎璿萍表示，代孕在涉及委託、居間機構、代孕者，代孕的流程、風險，居間機構是否足夠中立相當重要，若是醫事單位成立的基金會，是否可能在過程中淡化代孕風險，只為促成案件。因此居間機構不可以是利益團體的白手套，要非常中立，才能夠保障雙方權益。

台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰則指出，美國代孕屬商業代孕，國健署草案以禁止商業代孕，那麼「居間機構」的角色更加重要，在招募代孕者時候，是否有足夠的生殖醫學專業，充分讓代孕者了解到代孕的風險以及權益；委託方也要經過機構嚴格的審查，並提供足夠的衛教知識。

鄒宗翰表示，代孕居間機構將是「全新的領域」，即使有美國等外國經驗，但要如何在符合法規、民情的前提下在台灣建立制度，背後更有許多的家庭教育、同志教育需要讓社會知道，「未來的台灣將有多元家庭樣貌」。