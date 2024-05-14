涼！吳德榮：明起3天輻射冷卻北台下探15度以下

涼！今天清晨基隆七堵15.3度，新北瑞芳15.4度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起轉晴連續六天，但明起三天因輻射冷卻加成，北台平地最低溫將降至15度，甚至更低，呼籲民眾注意。

吳德榮指出，今晨各地雲層仍多，北部及部分山區局部降雨。截至上午5時13分本島縣市平地最低氣溫已降至15度左右，基隆(七堵)15.3度，新北(瑞芳區)15.4度，各地區平地最低氣溫，約在15至20度。

吳德榮說，今日鋒面在巴士海峽，白天各地雲量仍多，北部及部分山區偶有局部短暫雨機率。北台偏涼；各地區氣溫：北部15至24度，中部18至30度，南部20至33度，東部17至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至下周一鋒面已南移，在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，連六天各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨機率。白天偏熱早晚偏涼，日夜溫差大。

但明日至周五清晨，因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫將降至15度甚至更低。

吳德榮指出，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展緩慢，並無侵台機率；其他各國模式亦有類似的模擬，仍需持續觀察。