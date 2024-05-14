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未戴安全帽等5違規仍可檢舉 道交條例新規定最快6月上路

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天三讀通過「道路交通管理處罰條例」條文修正案，保留5項交通微罪維持開放民眾檢舉。記者侯永全／攝影
立法院會今天三讀通過「道路交通管理處罰條例」條文修正案，保留5項交通微罪維持開放民眾檢舉。記者侯永全／攝影

立法院會今天（14日）三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」部分條文，限縮民眾檢舉交通違規的項目，但保留騎機車未依規定戴安全帽、不依順行方向停車、占用身障者停車位，還有在人行道與行人穿越道違規臨時停車等，仍開放檢舉；同時修正道安講習扣抵違規點數次數，從現行的每年1次可抵扣2點規定，放寬為每年2次可抵扣4點。

違規記點新制在去年6月30日上路，同時放寬民眾檢舉及增加記點項目，導致違規件數暴增，引發職業駕駛上街抗議，行政院會在今年3月7日通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，併排臨停等10項輕微違規，修法後都將不再開放民眾檢舉。

立法院交通委員會在4月29日初審通過此案，重點包括刪除部分可施以勸導不予舉發的違規事項、從嚴認定違規行為記違規點數的方式，並且修正道路交通安全講習扣抵違規點數的次數。交通部公共運輸及監理司長林福山受訪時表示，由於新規定不需相關配套施行準備作業，預計最快6月就可以生效施行。

根據三讀通過條文，明定騎機車手持行動電話通話、汽機車駕駛人吸菸影響他人行車安全、倒車未顯示燈光或不注意行人及大型車倒車無人在後指引等，不開放民眾檢舉；但騎機車未依規定戴安全帽、不依順行方向停車、占用身障者停車位，還有在人行道與行人穿越道違規臨時停車等，未來仍然開放民眾檢舉。

至於違規記點的部分，限縮當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形。另外，本次也同步修正道路交通安全講習扣抵違規點數次數，從現行的每年1次可抵扣2點規定，放寬為每年2次可抵扣4點。

人行道 記點 身障者

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