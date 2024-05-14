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鴻海（2317）Q1營收挨轟！PTT怒喊「明天一根」許願：越爛越噴

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海集團公布第一季財報。記者吳康瑋／攝影
鴻海集團公布第一季財報。記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）14日公布2024年第1季稅後純益220.09億元，年增72%，季減59%，今年第1季每股稅後純益（EPS）為1.59元。PTT網友不滿營收表現，怒罵「爛炸！看到差點中風」，不過有人信心喊話「越爛越噴！」

鴻海表示，展望第二季營收表現可望季增與年增，除了消費智能產品持平之外，其他包括雲端網路產品、電腦終端產品，以及元件其他產品，都將強勁成長。

一名網友在PTT轉貼鴻海第一季財報，其他人紛紛留言「明天一根」、「跌停了」、「跟市場猜得不一樣」、「這麼爛」、「是不是低於預期」、「超爛」、「爛死」、「明天抓最後一個」、「小數點點錯了吧」、「比萬海還爛」、「緯創1.24，鴻海1.59，這下要崩下去陪緯創了」。

不過也有人信心喊話「沒關係，越爛越噴」、「越爛越噴，比萬海還爛」、「重點是法說 GB200的餅」、「沒很糟吧」、「看看隔壁仁寶，明天繼續噴」、「還好啦，普通」、「明天漲停，下半年GB200灌進來，eps隨便破10」。

鴻海展望2024年表現將優於2023年，其中，除了消費智能產品，以及電腦終端產品持平之外。雲端網路產品，以及元件其他產品，都將強勁成長。

EPS PTT 營收 鴻海

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