拍立得也可以很藝術 台師大美術館展大師傑作

國立台灣師範大學美術館攜手美國攝影展覽基金會、美國麻省理工學院博物館，推出首檔國際展覽「一拍即影：拍立得國際名家攝影大展」，展出120位藝術家、300多件拍立得作品，不僅雲集教科書等級的攝影大師之作，亦不乏片幅驚人、腦洞大開的實驗影像。

拍立得在一般人印象中是提供即時、時尚型影像，不過推出拍立得的寶麗來創辦人艾德溫・蘭德（Edwin Land）其實認為自己首先是個藝術家，對如何讓美成為日常生活的一部分很感興趣，這也是為何他長年發展「藝術家支持計畫」，以免費產品和展出機會，交換創作者的使用反饋及拍立得創作。

該展展品即源自此計畫數十年積累，精選安迪・沃荷（Andy Warhol）、安塞爾・亞當斯（Ansel Adams）、安德烈・柯提茲（André Kertész）、蓋伊・伯丁（Guy Bourdin）、查克・克洛斯 （Chuck Close）、羅伯特・梅普爾索普（Robert Mapplethorpe）、柴田敏雄（Toshio Shibata）、森本洋充（Hiromitsu Morimoto）等歐美與日本知名創作者作品，陣容夢幻。

展覽擴及館內三個樓層，分為「觀察」、「築構」、「探問」、「印象」、「表現」等9個主題。必看亮點包括數件 20 x 24 英寸（50.8 x 61 公分）規格的巨幅相片，這些作品並非小張拍立得拼接，也非將底片放大沖洗而成，而是出自寶麗來最巨大的同尺寸相機。該機型高度近150公分、重達上百公斤，受邀的藝術家，必須特地前往寶麗來在紐約、麻州等地建置的工作室才能使用。

像已故藝術家查克・克洛斯（Chuck Close）拍攝的巨大肖像照，同為原寸照片，一張為克洛斯自己，另一張則是美國前國務卿希拉蕊・柯林頓。向以巨幅網點肖像畫聞名的他，生前常以此 20 x 24 英寸相機拍下人像，再於成像後的相紙畫上網格，當作後續繪畫的參考。

穿行展廳之間，好萊塢驚悚片大師希區考克、喜劇天王金凱瑞的身影將映入眼簾，掌鏡人包括許多大師級人物，當中最重要的一位，就是安塞爾・亞當斯。打從1948年寶麗來推出首款拍立得後不久，他便應蘭德之邀擔任顧問一職，直到35年後過世為止。期間他協助品牌奠下典藏基礎、提供專業的產品測試意見，也持續用拍立得創作。本展即難得展示他拍的優勝美地半圓丘和瀑布。

形形色色的創作，都展現出創作者們如何透過藝術之眼，將拍立得推向一種超越「照片」的存在。因為對藝術家來說，拍立得不僅僅是紀錄實像的畫布，也是畫筆，是顏料，更可以是創作的本身。他們從成像後的著色、書寫、剪裁、拼貼、即時翻拍，到干預顯影時的加熱、撕扯、刮擦，甚或結合藍曬、鉑鈀等古老印相工藝（如森本洋充），讓拍立得超越日常紀錄、廣告試拍的用途，幻化為創造力及實驗精神的載體。該展展至6月7日。