學生限定！上台表演「全團可免費玩六福村＋水樂園」

隨著夏天即將來臨，「六福水樂園」也即將開幕，並且推出第6屆「青春舞台」。針對學生表演團體，凡於7月6日至8月25日期間，每週六、日於六福水樂園報名參與青春舞台活動，不論是樂團、舞蹈等才藝表演，即可享「免費暢玩雙樂園」。每日限2組，每組限10人以內，自即日起至6月30日期間開放報名，額滿為止。

同樣針對學生族群，「關西六福莊」推出「2024我們這一班」訂房升級優惠，5月17日至5月25日期間，憑高中職以上學生證於6月30日前入住，原本可供2～4人入住的「剛果藍天房型」（10,800元），除了原本內含的六福村2日入園手環，可於水樂園開放時間升級成雙樂園手環，並加碼贈送2小時聲林派對娛樂車。並且房型直接升等「肯亞藍天樓中樓房型」，可額外招待5～6人入住。（額外入住者不含專案內容）