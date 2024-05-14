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梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

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梅雨季連續性降雨要來了！賈新興：環境估27日建立下到6月中

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
梅雨季連續性降雨要來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，有利梅雨建立的環境，預估於5月27日建立。本報資料照片
梅雨季連續性降雨要來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，有利梅雨建立的環境，預估於5月27日建立。本報資料照片

5月就是梅雨季，但典型梅雨鋒面還沒有來，尚未有持續性豪大雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，綜觀美國和歐洲資料，本月23到25日西南風可能會起來，有利梅雨建立的環境，預估於5月27日建立。

今天北台最低溫只有15.3度，相當涼爽，中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大；周四東北季風再增強，強度有機會比第一波略強些，各地早晚持續偏涼，低溫不到20度，不少人覺得相當舒適涼爽。

賈新興指出，綜合資料顯示，本月23日起至6月13日降雨有偏多的機率，屬於濕涼的天氣。 6月15日後降雨轉偏少，氣溫漸回暖。有利梅雨建立的環境，預估於5月27日建立。

至於未來一周天氣，賈新興說，15日午後山區零星短暫雨，16日東北風增強，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後宜花及新竹以南山區有零星短暫雨。17日至19日環境偏東風，17日午後山區零星短暫雨，18日午後新竹以南山區及宜花東有局部短暫雨，１９日午後北部、中投山區及宜花東有零星短暫雨。

20日清晨宜花東沿海有零星短暫雨，午後山區、嘉義以南及宜花東有局部短暫雨，晚上台南及高雄有局部短暫雨。21日水氣增多，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。22日水氣移入，彰化以北及花東沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。23日西半部有局部雨，宜花東亦有局部短暫雨。

但賈新興表示，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，有利梅雨建立的環境，預估於5月27日建立。擷取自賈新興臉書
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，有利梅雨建立的環境，預估於5月27日建立。擷取自賈新興臉書

東北季風 梅雨 賈新興

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