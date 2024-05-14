學校教的什麼科目最沒用？網一面倒點它：活了30幾年還沒用過

學生時期會廣泛學習各類型知識，然而出社會以後是否能學以致用，卻又是另一回事。一名網友在PTT以「還記得課本上什麼沒用的知識？」為題，表示自己始終忘不了八國聯軍「餓的話每日熬一鷹」的背書口訣，至今都不曉得背誦用途是什麼，好奇問道「有什麼學校教的無用知識到現在還記得？」

原PO回憶，學生時期上歷史課，背「八國聯軍」時，老師都會傳授「餓的話每日熬一鷹」的記憶口訣，讓學生可以輕鬆記下「俄、德、法、美、日、奧、義、英」這八個國家。原PO認為這口訣非常佔據腦容量記憶體，卻「完全不知道有啥用」，因此想知道眾網友們學生時期有學過哪些無用的知識。

貼文一出，許多網友紛紛留言「勾股定理（畢氏定理）」、「三角函數」、「被強迫背了一堆文言文」、「人之初性本善」、「背了一堆數學公式，結果自己沒能成為數學高手，將公式運用在生活，只能默默的忘記自己學了啥，幸好還有電腦跟計算機可以用」、「國文教一堆沒人用的文言文，英文教一堆日常用不到的單字語法，數學教一堆平常用不到算式，物化教的沒一個平時用得到，歷史學了沒出路，地理的氣候台灣都遇不到，公民現在沒人守法教了也沒用」。

有不少網友點名「大陸地理」，說道「地理沒用，背一堆跟現實不符的大陸地理，超瞎的」、「背一堆大陸地理，結果搞不清新竹和苗栗誰比較靠北」、「中國地理超沒用的+1，我十年前時候，課堂都在上這種，當初班上反中共意識很強烈，我就直接擺爛了」、「中國地理什麼秦嶺淮河線之類的，超沒用，活了三十幾年還沒用過」。

與此同時，有一部分網友表明不認同原PO的說法，「歷史是文化脈絡傳承，看不到用處，但影響深遠，政治經濟法律那個跟歷史無關？」、「學文言文才能看懂古人的文章，古人很多智慧在現代都通用，是你們懶得學而已，像是孫子兵法，或是韓非子的五蠹，都讓人驚嘆2000年前的人，想的邏輯比現代還通透」、「看到一堆人清潔時總是小蘇打+醋，就知道他的化學沒學好」、「不是知識沒用，是不夠多所以無用，就跟口袋的錢一樣」。

有網友認為，學校教的雖然出社會後不一定派上用場，但還是有認真學習的必要，「不是沒用，是在測試你對哪一個方面有天份，適合怎麼發展」、「是在幫社會篩選出需要的人才，這些簡單的東西都學不起來，往後更高深的知識你會懂？」、「同樣的年齡學同樣的教材，在考驗每個人的學習能力吧」、「地理讓你對氣候和天氣能有個判斷，出國能對一個陌生國家有著基本概念，到底哪裡沒用？歷史就更別說了，一堆事情的發生的根本原因跟歷史都有關，一堆人要是化學學得好，就不會把漂白水和鹽酸同時拿去洗廁所啦」。