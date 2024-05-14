國內外四館強強聯手！坐火車1小時 遍覽西方藝術500年

奇美博物館、高雄市立美術館近月連續推出國際藝展，其中奇美的「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」開展不到兩周已突破3萬人次參觀，高美的「瞬間－穿越繪畫與攝影之旅」也將於6月底開展，兩館特別推出雙展82折聯票優惠，還強調兩館坐台鐵距離只須1小時。

兩館恰好都與英國頂級博物館合作，奇美與國家藝廊，高美則與泰德現代美術館，兩座頂級館展品分別以古典、現代為重。這從奇美主打「從拉斐爾到梵谷」等藏品就可窺見，高美則強調畢卡索、大衛．霍克尼等。

英國頂級博物館為何分別選中奇美和高美合作？國家藝廊館長加百列．芬納迪指出，館方向來深知奇美明卓著，也收藏很重要的西洋藝術典藏品；因奇美過去引進維多利亞與亞伯特博物館（蒂姆．沃克：美妙事物）等國際展覽都獲極佳口碑，讓國家藝廊也深具信心。

至於如何挑選展品，芬納迪表示，希望可以宏觀且廣泛地呈現國家藝廊的典藏，包括從中世紀到文藝復興乃至20世紀初等作品，並代表不同的歐洲傳統，包括英國、法國、義大利、荷蘭等。展品也必須是藝術大師的作品，最後就廣納波提切利、拉斐爾、卡拉瓦喬、林布蘭、康斯塔伯、梵谷等。

泰德現代美術館與高美館合作，則因同時也展出台灣國巨文教基金會收藏的21件現當代經典，好同時與泰德的34件藏品對話。

高美館指出，取名《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，除了想呈現近百年來藝術媒材創作轉換交融的歷程，也希望讓觀眾看見藝術家在所處的時代裡如何閃耀發光。展品包括繪畫與攝影，畫筆和鏡頭的「一眼瞬間」皆是藝術家再現的真實。

這些精華展品包括畢卡索、安迪沃荷、大衛．霍克尼、培根、傑夫沃爾、杉本博司等 35 位藝術巨匠、50 多件大作，其中大衛．霍克尼的「一位藝術家的畫像（游泳池與兩個人）」，曾在拍賣市場以 9030 萬美元天價成交，更是此次亮點。

國際國內共四館強強聯手，閃耀南台灣，奇美和高美特別推出雙館雙展聯票，將於6月1起至9月1於ibon獨家限量販售，售價700元（享82折優惠，原價850元）。若從奇美周邊所在的保安車站坐火車到高美館所在的美術館車站，將可只須坐台鐵1小時，就看盡西方從古典藝術到當代藝術的500年風華，非常超值。