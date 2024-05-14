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台灣Foodpanda將以9.5億美元賣給Uber

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
foodpanda台灣將賣給Uber Eats已盛傳一時。路透
foodpanda台灣將賣給Uber Eats已盛傳一時。路透

Delivery Hero周二發布新聞稿表示，已簽署買賣契約書，以現金9.5億美元將旗下Foodpanda在台灣的外送事業賣給Uber Technologies。

彭博報導，此交易預計2025年上半年完成。

彭博也報導，這兩家公司另達成協議，Uber將買下Delivery Hero 新發行3億美元的普通股。

Uber 外送

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