台灣Foodpanda將以9.5億美元賣給Uber

新竹縣寶山將是下個竹北？竹科寶山用地的二期擴建工程，正如火如荼施工，帶動當地房市逆勢成長，土地與新房價格較去年翻了三倍，當地人紛紛直呼「超誇張！」小建商則哀號「根本買不起土地了」。寶山人口僅1.5萬人左右，竹北卻近20萬人，但根據寶山鄉公所統計，未來5年內光是新推出的建案，就高達6000戶交屋，量能是竹北市前5年的一半。

2024-05-14 11:30