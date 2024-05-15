美對陸電動車加稅 這家歐洲車廠卻攜手陸廠 拓展全球市場
總部位於荷蘭阿姆斯特丹的跨國車廠Stellantis集團，將攜手中國大陸的零跑汽車（Leapmotor），在中國以外地區加緊腳步製造，並擴大銷售陸製電動車，預計今年9月在歐洲開賣。在美國對陸製電動車大課關稅，且陸廠積極擴展海外市場之際，此合作案凸顯全球電動車產業嶄新的策略方向。
CNBC報導，Stellantis和零跑汽車14日表示，今年9月起將透過Stellantis的銷售網絡，在歐洲九個國家銷售零跑電動車，並於年底擴大銷售至中東、非洲、印度、亞太和拉美市場。而由於拜登政府同日宣布將加重陸廠電動車的進口關稅，目前尚不包含在美的銷售計畫。
拜登政府14日宣布新關稅政策，預計針對中國進口商品提高或新增關稅，包含提高中國進口電動車關稅至100%。
兩家公司並成立名為零跑國際（Leapmotor International）的合資企業，計劃在2027年前推出至少六款電動車，而持有51%股份的Stellantis將擁有獨家在大中華地區以外生產、出口並銷售零跑車款的權利。
兩家車廠皆不願透露銷售量預測，但銷售據點預期將由目前的200個地點，在2026年前增加至500個。零跑汽車去年交車量為144,155輛，較前年增加約30%。
這項合資案正值陸廠積極擴大海外電動車市場，引發美中緊張升溫，而各國汽車產業也擔心較低價的陸製電動車將充斥市場，威脅本地車廠。歐盟去年10月表示，陸製電動車去年9月在歐洲銷售市占為8%，2025年可望增加至15%。
Stellantis執行長塔瓦雷斯說，「我們抱持主動競爭的立場，因為不論有沒有外資協助，中國電動車都將在全球快速成長」，他也說「我只是在陸廠創造的這個情境下，試圖抓緊機會」。
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