「蛤？」開庭途中檢察官突脫法袍閃人 審判長傻眼命穿回

台東地方法院4月10日審理外籍人士Maria洗錢防制法案件，蒞庭的台東地檢署檢察官羅佾德竟在中午12點15分時起身脫法袍，聲稱「我等一下還有事」、「12點之後檢察官是沒有義務繼續開庭的」，還說「只是想要在12點到1點半之間獲得正常的休息」。羅聲請交付當天錄音、錄影內容，東院裁定羅應在28日前與書記官聯繫，聽取錄音。

羅佾德開庭到一半就脫法袍一事，法界譁然。高檢署及所屬各級檢察署勤務管理要點規定「檢察官因業務性質特殊，採自主管理，彈性辦公，上下班得免予簽到退」，台東地方檢察署彈性上班實施要點明定「除檢察長、主任檢察官、檢察官（含試署檢察官及候補檢察官）及法警外，本署全體職員（亦含調辦事人員及約聘僱人員）均列為實施對象。」

東院當天審理Maria的洗錢案，因被告為外國籍，且當天有傳喚證人，東院委任2名通譯，通譯分別從新北市、台北市赴台東，證人則從高雄而來。但開庭開到12點15分時，羅佾德卻起身脫下代表國家追訴犯罪、伸張正義的檢察官法袍，以「現在中午12點多了，我等一下還有事。」為由要求離開。

審判長錯愕地發出「蛤？」的聲音，緊接著說「可是還沒結束，我們還要再等一下。」，並問12點離開的依據為何？羅佾德搬出高檢署及所屬各級檢察署勤務管理要點、台東地方檢察署彈性上班實施要點，但隨即被審判長問「地檢署的彈性上班實施要點可以拘束法院的開庭時間？」

羅雖回稱「不會拘束法院」，但他必須要服從這部分的上班實施要點，還說審判長其實可以排1點半的庭期。為了是否能離開，羅當庭用手機打電話給公訴組主任，並抱怨「審判長好像認為法院依照法院組織法，我們工作要點是應該要這個這個在法院組織法底下，依照法院組織法的規定...」

審判長要求開擴音，並表示依照法院組織法第95條，違反審判長所發的維持法庭秩序的命令，致妨害法院執行職務經制止不聽者，處3月以下有期徒刑、拘役或新台幣3萬元以下罰金。羅佾德回覆主任會先把庭蒞完，但「之後我就不會再這樣子，因為我可能還是要先確認完實施要點跟所謂法院組織法第95條應該要如何做處理」。

羅佾德事後以有確認、核對4月10日審判期日的筆錄記載內容與錄音、錄影內容是否一致的必要性，並核實確認審判長的訴訟指揮、對於當事人權益的影響情形，聲請交付錄音、錄影內容。

合議庭在裁定裡表示，審理期日之開始、結束均為審判長之職權，且法官及書記官、檢察官、公設辯護人及律師在法庭執行職務時，均須穿著法袍，穿著法袍將凸顯出其在參與人間在訴訟上的地位，藉此將有助於追求事實所需的安靜與審理過程秩序；同樣的，穿著制服之制度，有助於對判斷事件做出客觀評斷時，對被裁判之事件保持必要之人的距離。檢察官在開庭開到一半就脫法袍想離開，明顯違反法院組織法第96條第1項規範。