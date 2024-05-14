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軍備局上校攜士官長喝花酒 彈劾又被判刑…終身俸恐掰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

軍備局205廠為國軍輕兵器研製重地，林姓上校被控與士官長接受廠商招待，3人不僅被彈劾還被判刑。圖為廠區照片。本報資料照片
軍備局205廠為國軍輕兵器研製重地，林姓上校被控與士官長接受廠商招待，3人不僅被彈劾還被判刑。圖為廠區照片。本報資料照片

國防部軍備局林姓上校與蕭姓、林姓士官長，被控接受廠商招待喝「花酒」，在標案驗收時護航廠商通過驗證，3人共同前往酒店消費多次，均由標案廠商埋單，高雄地院審理後，認定3人收受不正利益，對業者有對價關係，考量3人自白犯行，2年至2年7月不等徒刑。可上訴。

判決指出，林姓上校為軍備局205廠工務中心工務長，林姓、蕭姓士官長則在工務中心任職，均為試製認證評鑑小組，負責評鑑廠商財務、生產等狀況。

2018年間，205廠槍件所進行「機軸半成品等5項」採購案，得標廠商未能順利履約及請款，先邀請負責標案督導的林姓士官長上酒店，再請林協助邀訪林姓上校與會。

從2019年起至隔年9月間，廠商多次邀請林姓上校、林姓士官長出入高雄市區高檔會館，酒飲、女陪侍等費用均由得標廠商買單，藉此希望標案履約時間可以展延或順利通過驗收。

不僅於此，有廠商有意打入軍品供應鏈，找上林姓上校協助，林男指示廠商可向205廠申請試製認證資格，若獲准205廠便能向他們採購。

該名廠商未能加速通過試製認證資格，便找林姓上校、蕭姓、林姓士官長等人多次上酒店，並在宴席中由蕭等人提供意見給廠商，讓他們依指示通過驗證。

原本林姓士官長已於2019年10月審認同意提供4項軍品藍圖給廠商，並於隔年將廠商生產企畫書陳報予生製中心，但該公司計畫書仍有待修正，因期程趕不上，廠商便自願放棄申請。

檢廉調查時，涉案3名軍士官均自白犯罪，檢廉統計林姓上校等3人從2018年至2019年底，至少接受廠商招待喝「花酒」多達20次，承包商、試製案廠商也坦承招待林男等人是希望打好關係，好讓採購案、試製案順利進行。

高雄地院審理後，法官認為3人均擔任軍備局205廠工務中心要職，對於廠商履約有決定權，認定喝花酒與3人職務具對價關係。

法官考量3人偵查中均自白，依規定給予減刑，且3人所圖利益均在5萬元以下，皆已繳回所收受不正利益金額，依貪汙治罪條例，盼林姓上校2年5月、林姓士官長2年7月，並均宣告指奪公權1年。蕭姓士官長處2年，另宣告緩刑2年。可上訴。

案發後，林姓上校於2020年退休，林姓、蕭姓士官長則被記兩大過汰除；林、蕭不服懲處還提行政訴訟爭權益，最終仍被法官打臉，認定軍備局懲處並無違失，判決兩人敗訴。

監察院今年1月並通過彈劾案，認為林姓上校3人嚴重損害公務員廉潔形象及政府信譽，有懲戒必要，全票通過彈劾，並移送懲戒法院審理，未來3人恐領不到全額退休俸。

國防部 士官長 酒店

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