攻防失序日耳曼大軍慘遭滑鐵盧 墨西哥快打旋風一擊斃命

本屆世界盃奪冠賠率排第二熱門、上屆冠軍、FIFA世界排名第一的德國爆出可能會是本屆賽會的最大冷門，以0-1不敵世界排名第十五名的墨西哥，繼2014年的西班牙1-5慘敗荷蘭後，成為近八屆世界盃中第四支首戰便落敗的衛冕冠軍，彷彿成為另類魔咒。這場被美國CBS體育網列為小組賽僅次於西葡之戰的第二重點賽事，過程張力確實沒有令全球球迷失望，上半場雙方的對攻十分精彩、下半場60分鐘後德國全面掌控球權，壓著對手在半場踢卻始終未能創造有效配合，多半只能靠遠射嘗試突破僵局。球員明顯不在狀態，主帥勒夫（Joachim Low）一向堅持的傳控踢法被墨西哥的快打旋風攻得狼狽，若不是墨國幾位攻擊手掌握能力不佳，屢屢在致命一傳、射時機做出錯誤選擇、更浪費三次單刀，結局恐怕將是更為驚人的大勝過關。

德國主帥勒夫（Joachim Low）。 路透社 德國隊維爾納（Timo Werner）。 歐新社

在2016年的歐洲盃兵敗法國後勒夫為德國隊進行換血，在聯合會盃上提拔的一群新兵亦曾在四強賽中4-1大破墨西哥，凸顯其兵強馬壯。但包含當時的進球功臣維爾納（Timo Werner）在內，今日整批球員未能擺脫近來熱身賽的低迷狀態：六戰僅獲一勝，且唯一2:1險勝沙烏地阿拉伯的該場球賽表現亦備受批評。今日上半場前40分鐘雙方以快打快、推進速度流暢，進攻的威脅性都很高，看似雙方都離進球不遠，實則讓德國踢得愉快、邊後衛、中場更投入進攻之餘讓比賽落入墨西哥人喜愛的節奏。並在防守中場赫雷拉（Hector Herrera）的嚴加看管下，成功壓制了德國最能貢獻關鍵一傳的大腦厄齊爾（Mesut Ozil）發揮，「隱身」大半場球的厄齊爾直到下半場羅伊斯（Marco Reus）上陣、位置被調去後方後才有幾腳有效長傳，但這時禁區裡已經堆滿了墨西哥的人牆。

有「墨西哥C羅」之稱的重點新星洛薩諾（Hirving Lozano）。 路透社

前場其他球員在60分鐘以前心態不夠積極，數次出現跑位重疊、互相讓球而被對手將球截走破壞，且射門腳感恰好都欠佳，多次射門都失去準度不然就是中柱，場上最有機會進球的竟是踢了六腳遠射的防守中場克魯斯（Toni Kroos），顯現陣地戰的小組配合之不佳。在80分鐘後陷入焦躁情緒，這時候場上欠缺能夠鼓舞眾人、穩定軍心的「鐵血領袖」隱患再度浮現。更麻煩的是中後衛轉身過慢、邊後衛助攻力度太大的問題徹底被抓住放大。在進球以前，有「墨西哥C羅」之稱的重點新星洛薩諾（Hirving Lozano）已經數次從左路的巨大空檔製造殺機，便來自德國基米西（Joshua Kimmich）上前助攻後人回不來。第35分鐘的決定性進球時附近防守的球員竟是中場的厄齊爾與克魯斯而未見其他後衛，賽後德國《世界報》怒批：「後防線上的空檔甚至都能建座購物中心了！」的評語便可見後防線漫不經心的問題嚴重性。如不在後兩戰迅速調整過來，即便進入淘汰賽後狀況亦不樂觀。

從1994年起連續六屆世界盃都能從小組賽脫穎而出打進16強的墨西哥，嗆辣球風一向對歐洲、南美列強來說都不是易與之輩，上屆世界盃16強戰亦領先荷蘭足足88分鐘才被扳平。今日將自我球風發揮淋漓盡致，後衛防守球風硬朗且拚勁十足、中後場的銜接良好，在德國傳導準確性低、就地反搶也不夠拚命的情況下能夠迅速把球交給前場留下的二至三人來打快速反擊，逼使德國兩個速度較慢的中衛得直接面對他們的衝擊，在身材、技術全面居於劣勢下收到良好成效，也提供給其他球隊踢德國的戰術素材。但若不改善進球把握能力，後續面對防守不弱的瑞典、南韓也絕非能夠輕言過關。但無論如何這場擊敗衛冕冠軍的偉大勝利，已能讓這批球員載入墨西哥足球的史冊之中！