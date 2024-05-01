長者投訴基隆市公車過站不停 經查沒拉下車鈴燈也沒亮

基隆市一名長者投訴，7日中午搭市公車204線，陳姓駕駛員在衛福部基隆醫院過站不停，害他在信義區公所站才下車，要走一大段路，很不友善。公車處調監視帶查證，發現乘客未確實按下車鈴，小燈也沒有亮，駕駛員非過站不停，提醒乘客要注意拉下車鈴，並注意有無亮起，避免造成誤會。

市民向市公車投訴，4月7日中午12時30分，搭乘204路線公車，陳姓駕駛員在公車行經衛生福利部基隆醫院時過站不停，當時有廣播基隆醫院到站，公車停了一下又往前開走，他都已經站起來準備下車。

公車處調監視帶查證，發現因「乘客未確實按下車鈴」致駕駛員無法辨識於該站下車，並無投訴的事實。公車處總站長鄭文彭表示，在搭乘公車時，請務必按下車鈴，讓駕駛員才知道要下車的站點，這樣才能確保車輛能準確停靠。

公車處處長楊華中說，乘客如要下車，務必按下車鈴並留意下車鈴是否已亮燈，這個小動作對駕駛員來說非常重要，能夠讓他們準確知道乘客下車意向，及時做出反應，確保車輛能準確停靠。

公車處歡迎乘客提出反映，好的服務會嘉獎，不友善的服務則會懲處，會根據市民提出的投訴，經過調查後，如證據不足或其他原因未能成案。為了保持公正公平，會公布相關資訊，展現透明度，也讓市民清晰了解處理過程，不包庇，提升市公車服務水準。