快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者投訴基隆市公車過站不停 經查沒拉下車鈴燈也沒亮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
長者投訴基隆市公車過站不停，經查沒拉下車鈴燈也沒亮。記者游明煌／翻攝
長者投訴基隆市公車過站不停，經查沒拉下車鈴燈也沒亮。記者游明煌／翻攝

基隆市一名長者投訴，7日中午搭市公車204線，陳姓駕駛員在衛福部基隆醫院過站不停，害他在信義區公所站才下車，要走一大段路，很不友善。公車處調監視帶查證，發現乘客未確實按下車鈴，小燈也沒有亮，駕駛員非過站不停，提醒乘客要注意拉下車鈴，並注意有無亮起，避免造成誤會。

市民向市公車投訴，4月7日中午12時30分，搭乘204路線公車，陳姓駕駛員在公車行經衛生福利部基隆醫院時過站不停，當時有廣播基隆醫院到站，公車停了一下又往前開走，他都已經站起來準備下車。

公車處調監視帶查證，發現因「乘客未確實按下車鈴」致駕駛員無法辨識於該站下車，並無投訴的事實。公車處總站長鄭文彭表示，在搭乘公車時，請務必按下車鈴，讓駕駛員才知道要下車的站點，這樣才能確保車輛能準確停靠。

公車處處長楊華中說，乘客如要下車，務必按下車鈴並留意下車鈴是否已亮燈，這個小動作對駕駛員來說非常重要，能夠讓他們準確知道乘客下車意向，及時做出反應，確保車輛能準確停靠。

公車處歡迎乘客提出反映，好的服務會嘉獎，不友善的服務則會懲處，會根據市民提出的投訴，經過調查後，如證據不足或其他原因未能成案。為了保持公正公平，會公布相關資訊，展現透明度，也讓市民清晰了解處理過程，不包庇，提升市公車服務水準。

延伸閱讀

找到人了！翁強拉婦人下車又踹她 警今查到他偵詢後送辦

男大生基隆潮境溺水死亡 背負重物 死因待檢警釐清

結合舞蹈、球類與武術 千名柔力球愛好者基隆同場切磋

5旬婦遭拽下公車再踹1腳 女兒難過落淚：沒人抓施暴男社會太冷漠

相關新聞

基隆首季房產交易最熱區 中正區新豐街居冠均價1100萬

基隆市政府公布今年1到3月房產交易熱區路段風雲榜，各區最受歡迎路段，中正區新豐街176件居冠，中山區復興路49居次，安樂...

長者投訴基隆市公車過站不停 經查沒拉下車鈴燈也沒亮

基隆市一名長者投訴，7日中午搭市公車204線，陳姓駕駛員在衛福部基隆醫院過站不停，害他在信義區公所站才下車，要走一大段路...

台東康樂、馬蘭橋連結通車 民眾有感：真的變Come on

台東縣政府投入8億經費興建的太平溪右岸一路通計畫，今天市區段康樂橋至馬蘭橋開放通車，縣長饒慶鈴主持，民眾很有感的說「康馬...

台東中央市場滿一甲子 地震不斷遷建牛步議員關注

台東市中央市場建築結構使用滿1甲子，市公所原訂計畫遷建遲無下文，花蓮大地震再次引起議員關心，促請縣府及市公所盡速檢討。市...

都更牛步 基隆爭取增容積獎勵

基隆仁愛區聯宏社區有300多戶住家，在花蓮強震後地下室鋼筋裸露更加嚴重，市府鑑定有危險之虞已貼黃單。為加速都更速度，市府...

台肥基隆廠倒廢土 遭疑做假帳

基隆市長謝國樑去年視察中山區台肥基隆廠，發現堆置大量土方，懷疑台肥傾倒南港經貿園區C4基地廢棄土方，當時台肥澄清是購買「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。