全新台啤微醺系列芭樂蓮霧啤酒 7-ELEVEN領先販售

台灣享有「水果王國」美譽，台灣啤酒發揮在地優勢，不斷結合當地特色和創新理念，推出「微醺系列」水果啤酒，受到全球消費者的喜愛，更成為觀光客來台必品的啤酒之一。今年夏季，台灣啤酒再度嚴選台灣水果，推出「台啤微醺系列─芭樂蓮霧啤酒」，即日起在7-ELEVEN領先販售，自5月1日起至6月11日止，享3件99元優惠。

「台啤微醺系列─芭樂蓮霧啤酒」採用台灣最具代表性的2款水果─珍珠芭樂和黑珍珠蓮霧為原料，精心調配研發，為啤酒帶來獨特的清爽口感。芭樂的清甜結合蓮霧的清香，讓人每一口都能感受到夏日的清新氣息。這款3.5%低酒精度的酒品，帶來輕柔放鬆的微醺感，無論是在家中與親友相聚，還是在戶外野餐或派對上，都能讓人盡情享受、清涼品飲。

除了享受美味，憑罐身貼紙參加「台灣啤酒X晶碩光學」聯名抽獎活動，有機會將品牌限定聯名好禮帶回家，讓消費者在品味的同時，還能感受到抽獎帶來的驚喜與樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康