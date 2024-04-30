農曆4月運勢(下)／牛招小人、雞有車關、「2生肖」恍神丟三落四

時序即將進入農曆四月，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆四月生肖鼠、牛、龍、馬、猴、雞、狗要注意」。這裡的農曆四月，是從5/5「立夏」節氣開始算，從5/5-6/6，就是十二地支的「巳月」。也是「驛馬」的月份，會出現大眾行車安全、車關、無常的現象。本月有「天喜星」入座，可以說是考驗福報、引爆業力的時候。

▍鼠 花費較大 別去探病

本月有顆「小耗星」，代表花費、遺失，可能會有金錢上的損耗，建議要注意節流。可能會一直有東西要修繕、更換，會有很多額外支出。

貴人很多，本月要多聽建議，如果有長輩分享人生經驗，建議有耐心傾聽，有機會找到方向。本月不要去磁場不好的地方，不要去探病或是去喪家拜訪。

想開運，建議多穿白色衣服，或是穿金戴銀，可以配戴白水晶、金珀、銀飾，可以多拜觀音菩薩，或是在本月參加浴佛法會。

▍牛 易招小人 萬事低調

要注意小人問題，本月要低調，如果有發生好事，或是即將得到好機會，千萬不要張揚分享，不藏拙或太高調，好事情都容易遭到破壞。本月盡量不要和親友有投資借貸的往來，也不要有貪念，量力而為。

可以多學習工作專長，或是斜槓也可以，建議專注工作上，人際關係上要廣結善緣，不要太高傲，不要管別人閒事。

可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、紅水晶、紅繩，可以多拜關公。

▍龍 多參加喜事 運氣加分

有一顆「太陽星」，利男不利女，男生本月好事變多，「以名帶利」事半功倍。女生的話會更勞碌，事倍功半。無論男女可能家庭事業兩頭忙，不用抱怨，建議要正能量，在功德殊勝月，遇到很多事情，不妨當成消業障。

本月容易有喜事，或是可以多參加別人喜事，像是喜酒、滿月、懷孕，運氣都加分。本月遇到障礙，不要默默承受，建議多向專家求助。

想要開運，本月可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、、粉晶、紅水晶、紅繩，還可以多曬太陽，可以漸少穢氣。可以拜作明佛母，增加人緣，小人遠離。

▍馬 注意身體 廣結善緣

本月有「病符星」，要注意身體健康，老毛病復發。可以安排去作健檢，補身體不要熬夜，有病就去看醫生，不要逞強。本月容易恍神，丟三落四，記得做事不要急，建議記下來以免遺漏。

本月有「陌越星」，代表有貴人，記得平常廣結善緣，和老朋友多聯繫，會有好事發生。

本月可多穿綠色系衣服，配戴綠珀、綠水晶、綠幽靈，使用檀香、檀木可以多拜文殊菩薩，斬斷雜念求智慧。

▍猴 少管閒事 出國易漏財

本月「福德星」入座，要多累積福德，會非常有感。本月福報、業力都很容易現形，如果平常廣結善緣，本月會有好事發生，如果本月如果有障礙，也是好事，讓你提前消業障，提早發現問題。如果太執著，會有反效果。注意口舌是非問題，不要管閒事，不要為人出頭，可能「公親變事主」。

如果有出出差國到陌生環境，容易掉東西，記得要看好財物。

想要開運，本月可以穿黃色系、大地色系衣服，配戴蜜蠟、黃水晶、黃寶石，可以拜土地公。

▍雞 注意車關 當心小人

本月有白虎星入座，要注意意外血光問題。本月容易因為無形的東西影響運勢和健康，因此如果居家要裝潢，或是祖墳有狀況要更動，記得要看日子。

本月有車關，開車騎車走路都要當心，也要注意舊疾復發。本月容易有小人問題多，會因為人際上的問題影響心情。不要輕易被激怒，要用智慧耐心去化解。本月可以多打理外表，犒賞一下自己，都是好事。

想要開運，本月可以多穿金戴銀，配戴金飾銀飾，可以拜觀音、白度母，關關難過關關過。

▍狗 正沖太歲 注意情緒起伏

本月有「龍德星」、「紫微星」入座，龍天護佑總是逢凶化吉。本月也有「紅鸞星」入座，人緣桃花都不錯，想要戀愛也可以多請人家介紹，甚至有機會遇到好對象。「紅鸞星」入座，有對象的人本月可以多和另一半相處，修復關係，把熱情找回來。

今年狗正沖太歲，很多事情本月有結果，就算不滿意，但是試著接受。要注意情緒起伏不要太大，大喜會樂極生悲，大悲會傷害身體。

本月有「亡神星」，容易丟三落四。要記得注意行程安排，不要錯失機會。和家人溝通，也需要多點耐心，珍惜相處機會。

想要開運，可以多穿紅色、黃色衣服，配戴血珀、蜜蠟，可以拜文關公，增長智慧。

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