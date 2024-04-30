農曆4月運勢(上)／三生肖當心車關、蛇怕小人、虎有爛桃花

時序即將進入農曆四月，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆四月生肖豬、兔、虎、羊、蛇要注意」。這裡的農曆四月，是從5/5「立夏」節氣開始算，從5/5-6/6，就是十二地支的「巳月」，也是「驛馬」的月份，會出現大眾行車安全、車關、無常的現象。另外，本月有「天喜星」入座，可以說是考驗福報、引爆業力的時候。

▍豬 車關來了 別借人錢

本月「驛馬星」入座，容易有交通事故，走路行車、怕高爬低注意安全。也有破財危機，可能會忽然有很大筆的花費，存不住錢，建議要多節流，親友之間也不要借貸，容易出狀況。

本月最好避免一切投資借貸，真的不得已非做不可，也要要量力而為。就算對方不還錢也不會損失慘重。本月留心口舌是非，遇事情也不要據理力爭，修身養性，忍一時風平浪靜。

想要開運，可以多穿帶金戴銀，配戴金珀、銀飾、白水晶，多拜觀音菩薩。

▍兔 世事無常 多曬太陽

本月驛馬星動，容易有交通事故，走路行車、怕高爬低注意安全。本月容易情緒低落、憂鬱，容易覺得世事無常，看清人性百態，容易封閉自己。

屬兔的人內心小劇場不斷，建議本月多學習，斜槓人生，或是買東西紓壓，讓自己壓力釋放，正向一點。

本月容易家庭事業兩頭燒，工作忙翻，家人又需要照顧，相當勞碌，會有被情勒的感覺。

想要開運，可以多曬太陽，去戶外走走，買喜歡的東西，對自己好一點。建議多穿綠色衣服，配戴綠珀、綠幽靈、綠水晶，多拜綠度母。

▍虎 少管閒事 注意爛桃花

本月容易恍神，可能太累太忙，要注意身心狀況，當人很累的時候，不要急著做決定，不要有太多情緒，避免感受到壓力。本月注意爛桃花，當心捲入複雜的關係，會變成造業。

本月有「勾絞星」，建議明哲保身，少管閒事。人跟人之間的事情，不要隨便介入勸和，以免「公親變事主」。本月思緒雜亂，工作繁多，容易自找麻煩，讓自己變很累，建議自己無法掌握的事情，就參考別人意見處理。

想要開運，建議多穿綠色系衣服，配戴綠珀、綠水晶、綠幽靈，也可以多拜文殊菩薩求智慧。

▍羊 注意車關 說話別鐵齒

驛馬星入座，容易有交通事故，走路行車、怕高爬低注意安全。要注意血光之災，本月也容易遇到火車誤點、大眾運輸公安事件等。

本月要多注意健康、舊疾復發，有可能會開刀，也要注意小人問題，可能被人反咬一口，建議把他們當成冤親債主，從此不相欠。

本月容易遇到陷阱，可能被詐騙或有意外，切記不要有貪念，不要追求高獲利。另外，建議本月盡可能不要講太鐵齒的話，不要亂發誓，「絕對不會…」壞事情容易成真。

想要開運，建議可以多穿紅色系衣服，配戴粉晶、血珀、紅繩，可以多拜作明佛母。

圖為車關示意圖。圖/ingimage

▍蛇 人紅招嫉 注意血光災

本月「先遇難後呈祥」，會覺得事情很多很雜，人也可能會生病或是有狀況，但要知道，這是老天爺幫你除障，月中之後好運可能就到了。

本月有「指背星」入座，人紅招嫉，容易被指指點點，記得有錯就要改。另外，工作上要注意SOP流程，要注意血光災，本月也別去複雜聲色場所，容易出事。

想要開運，建議可以多穿紅色系衣服，配戴粉晶、血泊、紅繩，也可以捐血化解血光災，可以拜作明佛母。

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