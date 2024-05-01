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網爆「民代警局拍桌大小聲」 法官認「可受公評」判他無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南前市議員謝財旺2年多前在PTT爆卦版遭網友AirJordan指控到學甲警分局關說交通罰單，又拍桌爆走，要求警方向違規當事人道歉，謝澄清是和開單警員溝通代繳罰單，他自掏腰包「吞罰單」還揹黑鍋，怒告網友，法官認謝身為議員言行可受公評，判PO文李姓男子等3人無罪，民事求償百萬元仍需補繳裁判費。

案發當時，立委高嘉瑜遭家暴案，「台獨機關槍」李柏璋涉入幫施暴者林秉樞在PTT帶風向洗白，他發聲明道歉，但否認以「Crazywinnie（沒品維尼）」帳號發文。台南檢警追出謝財旺等網路貼文攻擊、抹黑案，與李有關。

經調查，陳姓男子2020年8月22日申辦手機後，將SIM卡交給李柏璋，再由李柏璋在台南某超商轉交給李姓男子使用，李姓男子外，李柏璋及陳男3人均被訴，在謝財旺刑事部分，李等3人均獲判無罪。

李坦承，2020年10月12日，利用手機連結網際網路，以AirJordan暱稱在PTT貼文。他否認公然侮辱、加重誹謗，辯稱他說的都是事實，這些都是違規當事人於村內閒談中所述，並非憑空捏造，且他是對於可受公評之事，適當評論。台南地院傳喚學甲分局郭姓員警、李姓里長作證。

合議庭認為，李在貼文雖稱謝為「在地惡霸」等語，惟觀諸該貼文前後脈絡，李應在聽聞違規當事人所述謝「在警局現場大小聲、對警方拍桌」、「要求學甲分局必須親自向交通違規人道歉」、「找高層喬」言語後，針對具體事實，依其個人感受及價值判斷後，提出主觀且與事實有關聯意見或評價。

縱使尖酸刻薄，批評內容足令謝心生不快，仍屬有相當理由的評論，也非毫無意義的謾罵，難認李主觀上有何公然侮辱之故意。

合議庭指出，依檢察官提出證據，至多僅得證明李有為起訴書所指言論，惟該言論乃出於一定客觀事證，及向違規當事人及理長查證為基礎下所作判斷與評論，主觀上有相當理由確信為真實，縱所述內容不符客觀真實，仍難認定有誹謗及公然侮辱惡意，且謝身為議員，是否有利用其職權施壓警員，也有相當公益性質，屬可受公評之事，該貼文並未逸脫合理評論，是縱用語造成謝財旺感受上不快，也不能以誹謗及公然侮辱罪相繩。

台南前市議員謝財旺澄清是和開單警員溝通代繳罰單，並無拍桌嗆警情事，他自掏腰包「吞罰單」還揹黑鍋，怒告網友妨害名譽自清。圖／本報資料照
台南前市議員謝財旺澄清是和開單警員溝通代繳罰單，並無拍桌嗆警情事，他自掏腰包「吞罰單」還揹黑鍋，怒告網友妨害名譽自清。圖／本報資料照

李柏璋

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