台積電惹禍 台指期正式被打入美國窄基指數

台指期正式被打入窄基指數。台積電飆漲使得其占台股權重超過30%居高不下，金管會證期局今天指出，台積電占權重從2月15日至4月29日，已連續46天都超過30%，所以，台股加權指數已符合「窄基指數」定義，期交所近日會通知美國，並由CFTC回覆台指期不能在美國市場交易的確切日期，估計大約在三個月之後，台指期就不能在美國期貨市場交易。

證期局副局長黃厚銘指出，證期局統計，目前台指期在美國交易的比重，僅占整個台灣期貨交易比重僅0.7%，且這些美系投資人，都為全球集團，因此亦可由其他地區相關的關係企業，來作台灣的交易，所以影響有限。

黃厚銘說，台股的加權指數是「全集合」的方式，因此無法設單一上限，但未來期交所仍會積極拜會外資，爭取外資繼續參與台灣期貨市場的交易。

若股票指數其中有一檔股票，在三個月內有超過45個交易日超過30%比重，就會被列為「窄基指數」，這是美國商品期貨交易委員會（CFTC）的規範，國外股價指數的期貨，必須取得CFTC的許可，才能賣給美國投資人；若三個月內指數期貨的成分股中，在三個月內有45天符合窄基指數定義，亦即，其中有任何成份股在45天符合單一個股權重已超過30%的上限，CFTC就會公告撤銷交易許可，台指期即因為台積電的權重連續超過30%的情況已超45天，因此美國投資者將被CFTC禁買台指期。

期交所先前統計112年台指期貨的外資交易人，9成來星、港、英，美國僅占0.7%，占比不高，但因為這會影響美國境內投資人不能買賣，所以，金管會已請期交所關注，並請期貨商採取相應準備，包括關懷美國投資人，或是建議有避險需求的美國投資者透過集團其他境外子公司，例如星、港、英等該投資者在其他國家的子公司來投資，一樣可以進行期貨的避險操作交易。