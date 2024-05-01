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新北1800萬補助快申請 強震後建物共用區修繕今實施

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
經統計截至4月25日止，新北地震損壞通報案件統計約1600件，其中約7成是已存在2、30年以上的4、5樓公寓。圖／工務局提供
經統計截至4月25日止，新北地震損壞通報案件統計約1600件，其中約7成是已存在2、30年以上的4、5樓公寓。圖／工務局提供

0403花蓮地震造成全台建築物損壞，新北市工務局今在市政會議提臨時提案，訂定「新北市政府辦理0403地震災害建築物共用部分修繕補助計畫」。新北市長侯友宜宣布今起公告實施，辦理「紅黃單外」建物補助經費共1800萬元，每棟建築物以「每座共用直通樓梯」為單位，一座最高可獲5萬元補助，以共用部分簡易修繕為主，可申請至10月底止。

經統計截至4月25日止，新北通報案件約1600件，其中約7成是已存在2、30年以上的4、5樓公寓。工務局表示，補助範圍為新北市轄內民國92年底前領得使用執照的建築物，且共用部分有實際供共同使用者，補助金額以每棟「每座」共用直通樓梯為修繕補助單位，補助實際支出金額的二分之一，單座樓梯金額最高補助5萬元，補助金額有限發完為止。

侯友宜表示，地震造成很多建物損壞，公寓大廈容易各住戶有很多聲音，市府迅速啟動災後建築物緊急評估機制，並跟各局處討論如何用修繕計畫讓民眾盡快恢復正常生活，除勘查建築物受損程度，保障市民生命財產外，發現很多是共用部分受損，為減輕民眾負擔，要以實際金額補貼方式，讓民眾有感。

工務局強調，為確保建築物公共安全，同時減少因自行協調可能造成的糾紛，本案補助修繕項目包括公共走廊或樓梯間、建築物立面修繕工程，及其他共用部分裂縫修繕工程，另提醒民眾如修繕規模及金額超過本次專案補助計畫規定，可以透過都市更新「整建維護」向都更處辦理申請。

工務局表示，有修繕需求的建築物，即日起至10月31日止可在修繕完成後，備妥相關文件至工務局送審，補助預算有限發完為止，詳細計畫內容及表格範例可至工務局官網下載。

新北辦理紅黃單外的建物補助經費，以共用部分簡易修繕為主，民眾可申請至10月底止。圖／工務局提供
新北辦理紅黃單外的建物補助經費，以共用部分簡易修繕為主，民眾可申請至10月底止。圖／工務局提供
新北市長侯友宜宣布今起公告實施，辦理紅黃單外的建物補助經費共1800萬元，每棟建築物最高可獲5萬元補助。圖／工務局提供
新北市長侯友宜宣布今起公告實施，辦理紅黃單外的建物補助經費共1800萬元，每棟建築物最高可獲5萬元補助。圖／工務局提供

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