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鋒面一波波！今明西半部慎防大雨 下周又有鋒面建立中
中央氣象署預報員林柏東表示，未來一周還是一波波鋒面影響，目前有對流系統不斷移入台灣，今明天各地還是不穩定天氣，主要降雨集中在西半部，中部以北地區及南部山區都有降雨，甚至有局部大雨，明天白天午後熱力作用部分地區對流增強。緊接下周一又有另一道鋒面逐漸建立，但位置仍有不確定性，預估會偏北通過。
林柏東表示，接下來持續進入梅雨季，開始有不穩定天氣出現。目前鋒面在台灣及華南地區，有很多對流系統，且逐漸往西移動趨勢，昨晚到今天陸續感受到雷陣雨天氣，逐漸離開後，各地降雨就會趨緩，但還是會有對流系統不斷移入台灣，今天各地天氣不穩定且有雷陣雨。
林柏東指出，昨天到今天主要降雨在西半部，尤其中南部山區，都有20至40毫米降雨量。今晚鋒面還是在台灣附近，是天氣最不穩定狀態，明天鋒面逐漸斷開，一部份往東移動，但華南還是有鋒面系統存在，雖然降雨趨緩，還是不穩定。
林柏東指出，今天下午到晚間對流系統移入，主要降雨集中在西半部，中部以北地區及南部山區都有降雨，甚至有局部大雨，明天白天午後熱力作用部分地區對流增強，晚間就會趨緩。周五鋒面系統遠離、周六北抬，天氣穩定。周日南風上來，各地更穩定，僅午後留意雷陣雨。緊接華中到華南又有一道鋒面建立，但位置還有不確定性，預估會偏北通過。
他表示，今明天各地容易有雷陣雨，西半部、宜蘭、花蓮、澎湖及金門可能有大雨。周五、周六降雨趨緩，還是容易有陣雨。下周日水氣減少，各地多雲到晴，西半部及東半部午後都有雷陣雨。下周一、周二另一波鋒面接近，天氣不穩定，中部以北、宜蘭及花蓮轉為雷陣雨，其他地區為多雲到晴。
溫度方面，他表示，今明天受東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮、金門及馬祖偏涼，其他地區偏熱，後續溫度就會逐漸回升。
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