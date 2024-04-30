大姑涉詐扯出不倫偷吃 徐巧芯：不會管到感情八卦

周刊報導，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉的友人林于倫捲入詐騙洗錢案，林家屬稱劉向婕夫婦替詐團洗錢，徐的丈夫劉彥澧及劉母早知情。徐巧芯今表示，案件進入司法調查，相信司法會勿枉勿縱，要相信詐騙集團的話，不相信胼手胝足、清白做事的人？

徐巧芯說，她不認識林于倫，也不認識林的妻子，所述的內容毫無所悉，她取得的錄音檔非來自林妻、劉母，是劉向婕的朋友，當初看不下去名嘴溫朗東臉書的內容，稱劉向婕沒有被家暴，才提供音檔給她。

徐巧芯表示，音檔內容涉家暴範圍，在媒體播放不適合，內容是恐嚇殺死老婆全家，這是嚴重的恐嚇。後來法院正式簽發保護令，總不能說是造假，至於劉向婕夫妻間的關係，有沒有偷吃她怎麼會知道？她不會管到姐夫、大姑感情的事，沒那麼好到會去八卦。」

關於林于倫是否有幫忙打選戰。徐巧芯表示，她完全不認識林，選戰期間有非常多爆料，很多人採取匿名爆料的方式，自己每天都收到的四面八方的陳情，只要確定是事實就會踢爆，誰會去在乎姓名？所以從來不知道有接獲關於林的爆料。

徐巧芯說，洗錢案調查的對象本來就是林于倫的公司。不管是林于倫、劉向婕或杜秉澄，只要犯法就絕不寬貸，應該從嚴判刑，這就是她的立場。

針對劉向婕夫婦替詐團洗錢，劉彥澧及劉母是否早就知情。徐巧芯表示，她先生跟婆婆的事情，要請問他們跟他們的律師，不方便代為回應。她只知道很多都不是事實，或許晚點他們就會發出律師函。

被追問劉彥澧說有涉案就請辭，徐巧芯是否也會離婚。徐巧芯表示，「他有涉案的話，我會跟他離婚。」

徐巧芯稱，她知道林于倫妻子的感受，先生被羈押一定很痛苦，但不該將痛苦以錯誤和不實的資訊，加諸他人，那不會比較好，祝福一切平安順遂。

至於發現攻擊徐巧芯的IP來自國發會，後查來源為彰化縣社頭鄉圖書館。徐巧芯說，彰化縣府昨致電致歉，稱電腦被他人刻意拿來使用操作，利用圖書館電腦的IP上網攻擊，已報警處理，未來如何改善也會去努力，希望把此人抓出來給交代。 圖書館不應變成網軍的發源地，網軍在圖書館發文批政治人物，這行為不對。