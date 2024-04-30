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行政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

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政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗內定出任新任NCC主委。本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗內定出任新任NCC主委。本報資料照片

行政院今晚公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人選，包含現任副主委翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、東華大學中國語文學系專案教師羅慧雯及NCC電台與內容事務處副處長詹懿廉等4人名單函送立法院審查，並指定委員翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止。

國家通訊傳播委員會（NCC）共有7位委員，其中4位委員任期將於今年7月31日屆滿，包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員林麗雲、王維菁等四人。

行政院表示，依該會組織法第四條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人名單函送立法院審查。

行政院表示，本次通傳會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員翁柏宗為續任；陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任，並指定委員翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止，上開被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

NCC 內閣 翁柏宗 行政院

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