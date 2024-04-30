產後公婆突襲來訪要看孫…媳端出「這道菜」遭咆哮 連尪都不挺

結婚之後，與婆家的互動對不少人妻來說總是傷透腦筋，一名女子道出與婆家起衝突的經歷，表示自己剛生產完，公公婆婆卻頻繁提出想來看孫子的要求，而丈夫更在沒告知她的情況下，擅自邀請公公婆婆來家裡作客。不僅如此，女子端出的料理更慘成導火線，引起婆家人的不滿，連丈夫都不挺，讓她不禁上網求助。

據外媒《鏡報》報導，國外一名女子因一場晚餐而與公公婆婆發生不快，她不知道自己到底有沒有做錯，因此上網詢問。原PO表示自己是美國人，丈夫來自亞洲，兩人剛迎來第一個孩子的出生，她非常疲憊，幾乎無法洗澡，也難以入睡，然而公公婆婆卻頻繁提出想來看孫子的要求。

該名人妻已盡可能阻止公公婆婆來家裡，不料，丈夫卻在未告知她的情況下，邀請爸媽來家裡吃飯，因此當公公婆婆出現在門口時，原PO大感震驚「我很尷尬，而且我還沒準備好接待客人，家裡也一團亂」。後來，公公婆婆到晚餐時間仍未離開，她便詢問丈夫是否要叫外送，但丈夫卻稱這樣很失禮、不熱情，並建議她去廚房準備晚餐，「只要是家裡自煮的就好」。

原PO於是煮了起司通心麵（Mac and Cheese），沒想到晚餐一端上桌，婆婆先是吃驚了一下，接著便是連珠炮的責備。「她質問我是否認為端出起司通心麵真的恰當，然後咆哮喊著這一切非常地不尊重人」原PO回憶道，「而且說我對招待客人毫無經驗，不知道什麼是對的，什麼是錯的」。

她一聽傻眼，表明自己沒有預料到他們會來拜訪，結果婆婆再度爆氣，表示兩人只是想來看看孫子，並稱「已經錯過孫子生命中的整整一個月」。雙方爭持不下，公公婆婆最終即決定回家。

原PO丈夫隨後指責她，認為通心麵比什麼都不做還要失禮，她則回說自己太累了，無法做出公公婆婆期待的傳統菜餚，原PO丈夫則憤怒道，「妳對我的家庭和我的文化都很刻薄、不尊重」。該名人妻對此難以理解，因此詢問「起司通心麵有什麼問題嗎？」

文章一出，許多網友紛紛支持原PO，認為她的公公婆婆不公，也認為端出起司通心粉沒有任何問題。有人則表示原PO丈夫問題大，「他為什麼不告訴妳？而且傳統上，家人會幫新手媽媽帶食物」、「問題出在妳的老公，他也沒資格那樣對妳說話」。