51勞動節沒全國放假！軍公教、7大行業仍要上班…這天算國定假日嗎？出勤薪水怎麼算？

【撰文／翁申霖整理】

5月1日「51勞動節」多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，過去至今陸續傳出修法的消息，研議究竟是否要「全國放假」，不過，今(2024)年確定依然沒有全國統一放假，包括軍公教、7大類族群都仍須出勤，後續51勞動節是否同步全國放假，則將交由新政府決定。

針對51勞動節，先前陸續傳出修法的消息，希望全國民眾能夠統一放假，行政院長陳建仁也曾表示，「的確全國統一放假比較好。」不過，考量勞動節將至，貿然變動恐造成民眾安排行程不便，仍需審慎研議，今(2024)年確定來不及執行。

據媒體報導，行政官員說明，軍公教族群五一勞動節是否放假，因牽涉範圍甚廣，加上距離5月1日勞動節剩不到一個月，為避免影響到學校、公務機關的運作，應是「今年宣布，明年實施」，以方便各單位依照現有的程序安排行事曆。

軍公教、7大行業「51勞動節」正常上班

五一勞動節誰可以放假？誰要上班？據了解，不適用《勞基法》的族群，以及未經勞動部指定適用勞基法的行業，這兩大類別5月1日當天就無法放假。

未經勞動部指定適用勞基法的行業：

1.沒有無固定營業地點或門牌號碼的小吃攤販

2.醫師（公立醫院依法進用住院醫師除外）

3.公私立學校編制內的老師、職員和從事教學者

4.屬於個人服務業的家事服務工作者，如家教、看護等

5.職業運動業教練、球員、裁判

不適用《勞基法》族群：

1.依公司法委任的事業單位經理人（依照《民法》第 528 條）

《民法》第 528 條：稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。

2.公司將工作外包給承攬人，雙方沒有僱傭關係和從屬性（依照《民法》第 490 條）

《民法》第 490 條：稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。

簡單來說，只要是適用《勞基法》的「受僱勞工」都能在勞動節放假，因此要特別留意雇主整年是否有少給一天勞動節排假。

勞動節算國定假日嗎？「不是！」

因「51勞動節」非全國放假，因此不算是國定假日，陳建仁於3月接受立法院質詢曾表示，政府將研擬勞動節成為國定假日，讓全國人民都能統一放假，不過仍需機關擬定配套措施。

行政官員近期指出，考量勞動節將至，若是貿然變動，恐會造成民眾行程安排不便，因此確定2024年勞動節無法全國放假一天，仍維持舊制；未來政府若有消關討論，也會盡速向社會公布。

勞動節當天出勤如何算薪水？

勞動部指出，5 月 1 日勞動節依現行《勞動基準法》第 37 條規定，屬於應放假之日（即國定假日）。勞資雙方原約定的「工作日」如適逢五一勞動節，應給予放假且照給工資。

雇主如需要勞工於勞動節日出勤，必須徵得勞工同意，且工資應加倍發給。也就是說，除了原本約定照給的工資外，再加發一日工資；前開加倍工資得在勞工於5月1日出勤後，經與雇主協商合意後，得以補休取代，惟雇主不得逕命僅得補休，拒絕加給出勤工資。

補假日期由勞雇雙方協商排定。

如果勞動節遇到假日怎麼辦？勞動部表示，如該日適逢勞工之「例假」或「休息日」，雇主應給予勞工補假一日，補假日期由勞雇雙方協商排定。

舉例說明 假設月薪為36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），於5月1日（國定假日）出勤，工資計算如下： 如於5月1日國定假日出勤，出勤8小時以內者，雇主應於原月薪之外，另再加給1日之工資即1,200元（計算公式：36,000/30=1,200）。

本文授權自今周刊，原文見此。

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