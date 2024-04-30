國中兒蹲「展示用馬桶大號」店家要求買下 父氣炸：才幾歲懂什麼
近日一名父親分享，他帶國中兒子逛商場，到衛浴區展間時，兒子竟直接在展示用馬桶上大號，店家發現後要求買下來，讓父親十分不滿，稱店家未貼公告，且兒子年紀太小不懂事。貼文引發眾人暴怒，傻眼痛批家長沒有盡到教育責任。
原PO在Facebook社團「匿名3公社」發文表示，近日帶國中兒子逛商場，逛到衛浴區展間時，兒子使用展示馬桶大號，店家發現後要求家長負責買下來，讓這名父親氣炸，「請問有明確表示展示用馬桶不能使用嗎？兒子才幾歲而已能懂什麼？」
貼文一出，讓許多網友感到十分傻眼，「不要把管教責任丟給店家」、「公共場所大小便？大人不教？」、「國中了還基本常識都不懂」、「小孩去展示用的馬桶大便，爸媽不制止，這爸媽腦袋也有問題」、「你都說是展區了，你家裡廁所會當成展區讓人使用嗎？看到馬桶就使用，那看到路邊的水龍頭，是不是就要脫光沐浴一番呢？」、「先別談有沒有說能用，光是你兒子公開上廁所，我就覺得你教育有問題了」。
留言不少人質疑是創作文，但也有網友表示，「很正常，之前帶一群學生逛特力屋，他們也把保險箱玩到鎖起來」，他被店家要求要恢復原狀才能離開，直呼在現在許多學生眼裡，許多誇張行徑似乎都很正常。
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