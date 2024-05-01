51勞動節 蔡總統羅列提升勞工權益四大政績

今天是5月1日勞動節，蔡英文總統上午透過臉書表示，她要向每一位勞工朋友說聲，辛苦了。從過去台灣的經濟奇蹟，到今日成為世界供應鏈的關鍵角色，都是因為有勞工朋友在各領域的努力，台灣才能在各項挑戰中，持續站穩腳步。

蔡總統表示，過去八年，政府也透過各項政策和行動，持續提升勞工朋友的權益。首先是基本工資連八年調漲2016年從月薪2萬0008元、時薪120元，調升到2024年月薪2萬7470元、時薪183元。

蔡總統說，此外「最低工資法」上路施行，建構完善的最低工資審議機制，落實政府保障基層勞工經濟生活的承諾。第三，修正「性別平等工作法」性騷擾防治相關規定，強化雇主的防治意識及責任，完善被害人保護及扶助制度；建立外部公權力申訴調查機制，周延保護被害人，遏阻職場性騷擾事件發生。

第四，蔡總統指出，維持勞保基金穩健運作，政府從2020年開始，迄今已編列總計2670億元預算撥補勞保基金，維持制度、穩健運作，未來也會持續辦理，確保勞工給付權益。

蔡總統表示，謝謝廣大勞工朋友，為台灣和區域的繁榮，貢獻重要的力量。「再次向所有辛苦的勞工朋友致敬，謝謝你們！」