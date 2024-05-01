51勞動節 蔡總統羅列提升勞工權益四大政績
今天是5月1日勞動節，蔡英文總統上午透過臉書表示，她要向每一位勞工朋友說聲，辛苦了。從過去台灣的經濟奇蹟，到今日成為世界供應鏈的關鍵角色，都是因為有勞工朋友在各領域的努力，台灣才能在各項挑戰中，持續站穩腳步。
蔡總統表示，過去八年，政府也透過各項政策和行動，持續提升勞工朋友的權益。首先是基本工資連八年調漲2016年從月薪2萬0008元、時薪120元，調升到2024年月薪2萬7470元、時薪183元。
蔡總統說，此外「最低工資法」上路施行，建構完善的最低工資審議機制，落實政府保障基層勞工經濟生活的承諾。第三，修正「性別平等工作法」性騷擾防治相關規定，強化雇主的防治意識及責任，完善被害人保護及扶助制度；建立外部公權力申訴調查機制，周延保護被害人，遏阻職場性騷擾事件發生。
第四，蔡總統指出，維持勞保基金穩健運作，政府從2020年開始，迄今已編列總計2670億元預算撥補勞保基金，維持制度、穩健運作，未來也會持續辦理，確保勞工給付權益。
蔡總統表示，謝謝廣大勞工朋友，為台灣和區域的繁榮，貢獻重要的力量。「再次向所有辛苦的勞工朋友致敬，謝謝你們！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言