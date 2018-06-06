世界盃神奇數字 有人45歲首次踢、有人踢第5次

2018年俄羅斯世界盃足球賽將於6月14日點燃戰火，參賽32隊的23人球員名單正式出爐，有幾個有趣的數字密碼頗吸睛。

45

今年世界盃年紀最大球員是誰？答案是埃及一號門將兼隊長哈達里(Essam El-Hadary)，1973年1月5日出生，現年45歲，如果世界盃他順利登場，將刷新2014年哥倫比亞門將孟德貢(Faryd Mondragon)43歲又3天紀錄，成為世界盃史上最年長出賽球員。

哈達里1996年起披上埃及國家隊戰袍，至今在國際賽踢了157場，經驗相當豐富，埃及繼1990年後再度闖進世界盃，哈達里把守國門功不可沒，這是他首次踢世界盃。埃及出賽除了關注超級球星薩拉赫(Mohamed Salah)，也別忘了鎖定哈達里不向歲月低頭的身影。

埃及隊門將哈達里不但是本屆世界盃最年長的球員，可能也是肢體語言最豐富的一位！ 歐新社資料照片

19

埃及門將哈達里高齡45歲為最年長，那麼，今年世界盃年紀最小的球員是誰？答案是澳洲前鋒阿札尼(Daniel Arzani)，年僅19歲，1999年1月4日出生，和哈達里足足差了26歲；1993年哈達里初登職業聯賽舞台，阿札尼還沒出生。

當然，阿札尼不會是世界盃史上最年輕出賽球員，紀錄是1982年世界盃北愛爾蘭球員懷特塞(Norman Whiteside)，對南斯拉夫出賽時年僅17歲又41天，不過，懷特塞因傷勢所苦，24歲就退出國家隊。

澳洲前鋒阿札尼是本屆世界盃最年球的球員。 擷圖自維基百科／Sabaqom2008攝影

5

墨西哥39歲老將馬奎斯(Rafael Marquez)，雖非這屆世界盃最老，卻是最老江湖的球員，從2002年至今，他已連踢5屆世界盃，追平義大利經典國門布馮(Gianluigi Buffon)、德國傳奇球星馬泰斯(Lothar Matthäus)、墨西哥門將卡巴扎爾(Antonio Carbajal)，成為世界盃史上僅有的4位「五朝元老」。

馬奎斯職業生涯顛峰時期效力巴塞隆納，拿下無數榮耀，現於墨西哥職業聯賽踢球，即使年事已高，因經驗豐富和在球隊有絕對威信，仍被國家隊徵召效力。

老將馬奎斯已是世界盃五朝元老，他被認為是墨西哥史上最偉大的球員之一，不過在場外紀律不佳，還被美國財政部指控跟毒梟有所往來。 歐新社資料照片

201

歷屆世界盃身高最高幾乎都是守門員，這屆也不例外，克羅埃西亞門將卡力尼奇(Lovre Kalinic)身高達201公分，為本屆世界盃身高最高的球員，現效力比利時甲級聯賽根特隊。至於單隊平均身高最高的球隊則是塞爾維亞，平均186.7公分。

克羅埃西亞門將卡力尼奇(左)是本屆身高最高的球員，他的隊友蘇巴西奇(中)也有191公分。 歐新社資料照片

165

有最高、就有最矮，根據國際足總(FIFA)公布的數據顯示，這屆世界盃最矮球員有3人，包括瑞士中場沙基里(Xherdan Shaqiri )、巴拿馬中場昆恩迪路(Alberto Quintero)、沙烏地阿拉伯中場阿爾-謝里(Yehya Al-Shehri)，3人都是165公分。

99

足球員由於需要短距離衝刺、長距離跑動，體重不宜過重，否則會影響敏捷性，但凡事總有例外，例如巴拿馬後衛R‧托雷斯(Roman Torres)，他在美職大聯盟踢球，身高188公分，看似高大，不過他體重達99公斤，看上去仍顯得相當「壯碩」，是這屆世界盃體重最重的球員。

托雷斯是本屆世界盃體重最重的球員，他的身材看起來像是美式足球選手！ 歐新社資料照片

59

至於這屆世界盃體重最輕的球員，同樣有3人，他們是日本中場乾貴士、摩洛哥中場伯索法(M'barek Boussoufa)、墨西哥前鋒阿奎諾(Javier Aquino)，登記的體重數字是59公斤，相當輕盈。

16

今年世界盃英超強權曼城「貢獻」16人，刷新2006年世界盃英超阿森納15人，成為史上單一職業球隊最多球員踢世界盃的紀錄，巴西、英格蘭、德國、阿根廷、比利時、葡萄牙、西班牙和法國都有曼城球員身影，其中不乏核心球員。

曼城今年奪得英超冠軍，陣中好手如雲，有多達16名球員入選世界盃各國國家隊陣容。 歐新社

8

西甲豪門巴塞隆納也締造有趣的紀錄，雖「僅」有13人踢世界盃，不及曼城的16人，不過世界盃8個小組，每一組都有至少一個巴塞隆納球員，這也寫下世界盃紀錄(前提是有8個小組)，包括西班牙、烏拉圭、法國、阿根廷、克羅埃西亞、巴西、德國，比利時和哥倫比亞，都有巴塞隆納球員效力。