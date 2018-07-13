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英格蘭鋒線戰力被高估 比利時求歷史留名勝算大

張皓勛
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俄羅斯世足季軍戰明晚開踢，將由「三獅軍團」英格蘭對決「歐洲紅魔」比利時。雖然這場比賽不是捧盃之爭，但對於平時沒在關注足球的一日球迷來說，可能會覺得比冠軍戰更加精采，因為照以往慣例季軍戰通常上演對攻大戰，節奏比保守的冠軍更明快，想看進球秀的球迷可別錯過這場比賽。

以一場進攻戰來說，鋒線的戰力相當關鍵，比利時的三劍客正值生涯高峰，盧卡庫(Romelu Lukaku)、德布勞內(Kevin De Bruyne)、阿札爾(Eden Hazard)三人本屆賽事都有進球加助攻的好表現，可惜上一戰提前交鋒奪冠熱門法國，被縝密的防線守死，否則若比利時進級冠軍戰，三人都將是角逐世足金球獎的熱門人選。

比利時這批黃金一代雖無緣爭冠，但仍要全力拿下季軍追求歷史定位。 美聯社
比利時這批黃金一代雖無緣爭冠，但仍要全力拿下季軍追求歷史定位。 美聯社

相反地，英格蘭本屆鋒線表現乏善可陳，這主要是因為他們太過年輕，包含史特林(Rahim Sterling)、林加德(Jese Lingard)等好手，處理球都不夠成熟，所以多數進球都是用空霸優勢接應定位球破門，運動戰並沒有太好的發揮。而要說目前的金靴獎領先者凱恩(Harry Kane)表現很神勇嗎？這恐怕也要持保留態度，他上一戰完全神隱，目前6顆進球當中有3顆是點球破門，還有1球是球找他的送禮入球，這雙金靴的「含金度」有不純的嫌疑，所以這是筆者這戰比較看好比利時的原因。

英格蘭鋒線還太嫩，進攻能力被高估，前鋒凱恩雖在金靴獎領先，但有3球來自12碼，純...
英格蘭鋒線還太嫩，進攻能力被高估，前鋒凱恩雖在金靴獎領先，但有3球來自12碼，純度並不足。 美聯社

而說到防守，雖然兩隊都採用三中衛體系，但英格蘭似乎更加穩健，數據也稍稍幫他們說話，不過還是有幾個點可以去思考。英格蘭淘汰賽以來籤運絕佳，交手的哥倫比亞、瑞典、克羅埃西亞，都不是崇尚進攻的超級強權，因此這場比賽才是對於他們防線的最大挑戰。

反觀比利時16強被日本嚇出一身冷汗變陣後，接連交手巴西、法國這兩大奪冠熱門都僅失1球，說防線不穩卻也不是紙糊的容易攻破。英格蘭的攻擊火力不及巴西獲法國兇猛，說要打開對手大門恐怕沒想像中那麼輕鬆。

比利時這批黃金一代雖無緣爭冠，但仍要全力拿下季軍追求歷史定位。 美聯社
比利時這批黃金一代雖無緣爭冠，但仍要全力拿下季軍追求歷史定位。 美聯社

心態或許會是影響這場比賽的另一大關鍵，平均年齡僅26歲的英格蘭，這次表現可說是超乎預期，他們要放眼的是2年後的歐國盃與4年後的世界盃，這場季軍戰雖然也會全力求勝，但主帥邵斯蓋特(Gareth Southgate)可能會讓其他年輕小將有登板機會。而比利時相對來說可能就會更戰戰兢兢，因為這可能是他們黃金世代最後一次以巔峰狀態在世足賽場出戰，這支「歐洲紅魔」近幾年實力都不錯，卻總是上演「號稱黑馬，年年落馬。」的戲碼，就算這次無緣捧起大力神盃，還是會全力以赴留下季軍殊榮，證明自己的黃金價值。

比利時英格蘭世足凱恩盧卡庫

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張皓勛

流著打棒球的血液，卻有著愛看足球的靈魂。現任足球王者雜誌、運動視界等平台作家，及SSU中區特派員。夢想是用文字記載汗水重量下的感人故事。勛雞的體育暢談天地

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