地震改變了你的買房決策嗎？「買舊不如買新」潮日益明顯

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文／吳宜臻



今（25）日凌晨2點11分，先發生芮氏規模5.6的地震，緊接著不到一分鐘，又發生了一次規模5.5的地震，有不少網友表示，這次台北特別有感，「台北很久」、「台北超大」、「剛那個外海的地震是海溝型地震嗎」，對此氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次震央位於南澳海盆，是一個由菲律賓海板塊向下隱沒至歐亞大陸板塊下方而形成的海盆，此地區常發生地震，因此半夜連兩起的地震與403地震無關，屬於獨立事件。

震後低樓層買盤出現？網友：不是1樓都沒用

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自403地震後餘震不斷，有網友發現地震後，大家買房的觀念似乎改變了，並提出3點觀察與大家分享，分別為「新屋會更貴，老屋買氣稍減」、「低樓層買盤出現」，以及「開始更多討論斷層帶位置」。原Po認為地震後會讓大家開始意識到，如果買到老屋，震毀後什麼都沒了，為了減少損失可能性，也會更加關注斷層帶的位置；購買低樓層除了價格相對便宜及逃難快速，遇到停電問題時，也不用爬樓梯爬到懷疑人生。

貼文一出，有不少網友不認同原Po的觀點，特別是針對低樓層買盤出現進行討論，有網友認為「低樓層柱子承重比高樓層高這麼多，超大地震柱子會先垮低樓層的」、「低樓層不是1樓都沒用，五樓以下逃命下樓剛好都是被壓死」、「如果不是軟腳房，那幾樓有差嗎？」「簡單講，垂直塌低樓層遭殃，斜倒高層樓遭殃」；不過也有網友表示，「但是低樓層火災時比較好逃，灑水也灑的到，雲梯也救的到」。

專家們是怎麼看網友們的討論呢？樂屋網調研中心經理洪安怡解釋，一般談論房價談的是一段時間內的行情，不是幾天內的恐慌狀況，她相信短時間內出手的買方，也許會閃過一點隱憂或疑慮，也許緩出手或少出手，但長期來看，民眾是健忘的，另外現在新建案的耐震抗震強度都提升不少，洪安怡直言地震並不會「震垮高樓層房價」。

從地震看房產選擇！專家曝老屋買氣逐漸下滑

另一項討論，新屋會更貴，老屋買氣會稍減，有網友指出「這次地震只覺得以後看到軟腳房肯定先跳過，太多案例了」、「以前覺得就睡覺租公寓也沒關係，現在覺得還是要租新的，而且地點也不能在斷層，一直搖心好慌」；不過也有網友持相反意見，「時間久了新房創新高，老屋還是會補漲」、「隨著時間過去大家就忘了」、「應該是舊的華夏沒人買，老公寓因為不高，這幾次地震也沒在倒的，買了未來還有都更的機會」。

洪安怡認為，新屋越來越貴，老屋買氣逐步下滑，這是長期趨勢，並不是地震後才產生的，除了大眾普遍對於老屋結構的安全有疑慮，且維修又得再花一大筆費用，但地震過後，的確有推升買舊不如買新的觀念。同時，有不少首購、自住的小資族群，也偏好購買新屋，導致新屋買氣能夠維持，但老屋買氣則逐漸消退。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一個月（2024/03/25~2024/04/24）討論「地震買房」，網友探討屋損、都更、地震險、老屋、結構、品質、保障、房價、建案、建商等熱門關鍵字，網友表示「在地震頻繁的地方接手老屋真的要有勇氣」、「住40年以上的老大樓地震險要保高一點？」「我的地震險保額只有150萬，但貸1200萬，好像不是很有抗風險能力」、「反正經過這麼多次大地震測試，結構有問題都看得出來」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月25日至2024年04月24日。

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