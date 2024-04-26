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NBA／世代交替已成形 帕克與威金斯都看好金塊、綠衫軍爭冠

中央社／ 台北26日電
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」帕克（左）與威金斯 （右）現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」帕克（左）與威金斯 （右）現場亮相。記者林伯東／攝影

美國職籃NBA季後賽正如火如荼舉行，受邀來台的前NBA球星帕克和威金斯，都看好今年由金塊和塞爾提克爭冠，帕克更笑說：「NBA是給年輕球員打的。」

今年NBA經歷大洗牌，多支過往的傳統強權都紛紛落馬，像是柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州勇士在附加賽落馬，連季後賽都沒得打，而詹姆斯（LeBronJames）率領的洛杉磯湖人，今天也在季後賽首輪以0比3落後丹佛金塊，被淘汰幾乎是遲早的事。

反而多支年輕球隊，包括拿下例行賽西區第1的奧克拉荷馬雷霆，季後賽首輪以2比0領先鳳凰城太陽的明尼蘇達灰狼，都有著相當搶眼的表現。

威金斯（Dominique Wilkins）在接受媒體聯訪時表示，NBA的世代交替早在幾年前就已經發生了，像是波士頓塞爾提克、丹佛金塊都已經建立起球隊的年輕人文化，密爾瓦基公鹿也是，「我想這是NBA每個世代都必經的過程。」

帕克（Tony Parker）則是開玩笑地說：「NBA是給年輕人的比賽，看看雷霆主力幾乎都在25歲以下，現在的年輕人有速度、有快節奏、有精準的外線，這確實是有點瘋狂。」

最後威金斯和帕克也都看好金塊和塞爾蒂克能在今年的總冠軍賽碰頭，帕克說：「他們2隊一整季都打得相當穩定，今年一定會是一次很精彩的總冠軍戰。」

Dominique Wilkins Tony Parker

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