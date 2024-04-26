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剴剴案引公憤！兒盟董事補選出爐 安泰銀行副董事長蔡文賢接任

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剴剴案引公憤！兒盟董事補選出爐 安泰銀行副董事長蔡文賢接任

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
安泰商業銀行副董事長蔡文賢，將成兒福聯盟新任董事。圖／聯合報系資料照片
安泰商業銀行副董事長蔡文賢，將成兒福聯盟新任董事。圖／聯合報系資料照片

日前的保母虐死童案引發社會公憤，轉介該名保母的兒福聯盟也成為檢討對象，立委王育敏為利益迴避，辭去兒盟董事一職，兒盟今完成董事補選，由安泰銀行副董事長、台北大學公共事務學院兼任副教授蔡文賢新任董事，監察人則預計於6月前補選，本屆董事會任期至9月30日為止。

劉姓保母虐死剴剴案震驚社會，由於該保母是接受兒盟委託，兒盟收出養流程因此遭檢討，連帶董事會成為也受高度檢視。兒盟董事會成員包括董事長林志嘉，常務董事馮燕、呂鴻基、林志卿、徐明輝、魏永篤、賴月蜜、劉柏園及王育敏。王育敏在保母虐死童案發生後，考量利益迴避，已在3月15日辭去兒盟董事職位。

兒盟指出，今天已完成董事補選，由蔡文賢接任董事。蔡文賢為美國俄亥俄州立辛辛那堤大學材料科學與工程博士、台北大學公共事務學院兼任副教授，也擔任現代財經基金會監察人、安泰商業銀行副董事長、匯揚創業投資股份有限公司董事長、台灣大車隊股份有限公司獨立董事及森鉅科技材料股份有限公司獨立董事。

兒盟表示，期待蔡文賢董事能協助及監督兒盟對於社會服務及倡議工作的品質，協助穩定組織營運等工作。至於監察人部分，最晚會在6月底完成補選、登記，本屆兒盟董事會任期至9月30日為止。

保母 兒福聯盟 王育敏

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